La disponibilité et les prix des GPU ont connu une amélioration significative en février

En bref : Les prix des cartes graphiques baissent à nouveau, principalement en raison de l’amélioration des stocks de détail et de la baisse de la demande des mineurs de crypto-monnaie. La situation est encore loin d’être idéale, mais il y a suffisamment de signes pour justifier un optimisme prudent pour les joueurs.

Le mois dernier, une augmentation des difficultés d’extraction d’Ethereum couplée à la chute des valeurs de crypto-monnaie a entraîné une baisse des prix des GPU pour la première fois depuis des mois. La baisse s’est poursuivie au cours des dernières semaines, mais il est encore trop tôt pour célébrer un retour à des prix raisonnables pour les cartes graphiques grand public.

Selon le dernier rapport de la publication allemande 3DCenter, nous sommes clairement dans une meilleure position qu’en janvier. Au moins en Europe centrale, le prix de la série GeForce RTX 30 de Nvidia est en moyenne de 57 % supérieur au PDSF, une amélioration significative par rapport à la prime de 77 % observée le mois dernier. Le prix de détail de la série Radeon RX 6000 d’AMD se situe désormais à une moyenne de 45 % par rapport au PDSF, ce qui est encore mieux.

Les cartes graphiques de milieu de gamme et haut de gamme sont toujours ridiculement chères, le RTX 3080 de 10 gigaoctets et le RX 6800 étant les pires contrevenants avec des prix de 72 % et 73 % par rapport au PDSF, respectivement. Les modèles bas de gamme comme le RX 6600 XT et le RX 6500 XT ont un prix plus raisonnable, ce dernier modèle étant à 17% supérieur au PDSF.

Le RTX 3080 Ti ressemble désormais à un excellent rapport qualité-prix avec une majoration de « seulement » 32% par rapport à son prix de détail suggéré par Nvidia de 1 199 €. La même chose peut être dite du RX 6900 XT d’AMD, qui peut être trouvé pour environ 1 400 €, soit 33 % de plus que le prix idéal.

Il est important de noter que la disponibilité n’a cessé de s’améliorer au cours des derniers mois, en particulier dans le bas de gamme. Les détaillants détiennent désormais des centaines de cartes graphiques en stock, ce qui contraste fortement avec les conditions d’approvisionnement que nous avons connues tout au long de 2021.

Nvidia cherche peut-être à faire un moins cher RTX 3050 basé sur une matrice plus petite et une VRAM plus petite, ce qui pourrait encore améliorer les choses. Les partenaires AIB tels que Gigabyte, Asus, MSI et ASRock s’attendent à une augmentation des expéditions de GPU dans les mois à venir, et les observateurs de l’industrie pensent que la chaîne d’approvisionnement se remet progressivement des pénuries de matériaux et de composants. Les principaux obstacles à l’heure actuelle sont l’extraction de GPU et le scalping, qui sont tous deux notoirement difficiles à résoudre.