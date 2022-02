Alienware commercialise le premier moniteur QD-OLED pour 1 300 $

En un mot : À première vue, le nouveau AW3423DW est un excellent moniteur. Il a un taux de rafraîchissement de 175 Hz et une résolution ultra large de 3440 x 1400. À la manière typique d’Alienware, il a également une courbe raide de 1800R. Cependant, son argument de vente est son panneau Quantum Dot OLED, qui, selon Alienware, changera la donne.

Au CES 2022, Samsung a créé un buzz autour des téléviseurs QD-OLED avec plusieurs marques partenaires, mais Alienware était la seule entreprise à proposer un moniteur doté de cette technologie. Il pourrait avoir un nom axé sur les relations publiques, mais les points quantiques sont une innovation d’affichage impressionnante.

En bref, il s’agit d’une couche filtrante qui convertit la lumière bleue émise par le panneau OLED en dessous en sous-pixels rouges, verts ou bleus nécessaires à une image. En théorie, les points quantiques laissent passer plus de lumière que les filtres traditionnels, et ils libèrent la lumière de manière omnidirectionnelle afin que les angles de vision soient meilleurs. Mieux encore, ils ne gênent pas tous les avantages de l’OLED. L’AW3423DW a un temps de réponse fulgurant de 0,1 ms et des noirs purs comme les autres moniteurs OLED. Il devrait également avoir un décalage d’entrée minimal, mais Alienware n’a pas encore mis de chiffre dessus.

Le nouveau moniteur de jeu d’Alienware a une couverture DCI-P3 de 99,3 % et 149 % sRGB, une luminosité typique de 250 nits et une luminosité maximale de 1000 nits, et la certification VESA DisplayHDR 400. À notre avis, ce n’est pas assez bon pour une véritable expérience HDR, mais c’est toujours une bonne expérience de visionnement.

Il est important de noter qu’il bénéficie également d’une garantie de trois ans pour le panneau qui couvre le rodage. Alienware et Samsung ont tous deux déclaré que les écrans QD-OLED sont « résistants » au rodage, mais cela pourrait signifier beaucoup de choses, alors ne perdez pas le reçu.

La meilleure caractéristique de l’AW3423DW est peut-être son prix : 1 299 $. c’est beaucoup, mais c’est considérablement moins que les autres moniteurs OLED et l’un des rares conçus pour les joueurs.

Comme c’est souvent le cas avec les moniteurs phares, celui-ci semble impressionnant sur le papier. Néanmoins, nous vous recommandons fortement de lire quelques avis avant d’en choisir un en raison de son utilisation des nouvelles technologies. Cela dit, si cela vous tente, il sera lancé le 29 mars.