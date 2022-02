Samsung utilise du plastique dans le Galaxy S22 à partir de filets de pêche recyclés

Les déchets plastiques, les filets de pêche abandonnés et la pollution des océans menacent la vie marine et les récifs coralliens. Les empreintes carbone et les émissions de méthane sont un danger pour la vie durable sur la planète Terre. Le plastique met en garde contre le caractère essentiel de l’environnement durable et vert.

Samsung veut créer un environnement vert et sain. C’est protéger l’environnement durable et réduire l’empreinte carbone. « The Galaxy for the planet » se concentre sur l’utilisation des filets de pêche « réutilisés et rejetés dans l’océan » dans tous les appareils Galaxy.

C’est pourquoi l’événement Galaxy unpacked 2022 a lancé le Galaxy S22 avec certaines pièces fabriquées à partir de filets de pêche recyclés et jetés. En savoir plus sur les filets de pêche recyclés et comment Samsung crée une communauté verte saine à travers toute sa gamme de produits.

Où Samsung utilise-t-il le filet de pêche en plastique recyclé ?

La menace pour la vie marine et les récifs coralliens est énorme. Le plastique collé aux filets de pêche peut tuer le récif corallien, ce qui pourrait réduire le niveau d’oxygène, et donc c’est un grave danger pour toutes les espèces océaniques. Samsung a lancé l’initiative « Galaxy pour la planète ». Il vise à protéger la verdure, les espèces menacées et un écosystème durable.

Mais où Samsung utilisera-t-il le plastique recyclé « Ocean-bound » ? Lors de l’événement Galaxy 2022 déballé, Samsung a annoncé que la gamme Galaxy S22 utilisera du plastique recyclé provenant des filets de pêche. Samsung a utilisé du plastique recyclé dans les parties internes des touches d’alimentation et de volume. De plus, le silo du stylo S intégré est également en plastique. Cependant, Samsung a fabriqué des haut-parleurs à partir de matière plastique post-consommation.

Excitez les amateurs de vert, car Samsung a utilisé du papier 100 % recyclé dans le produit phare Galaxy S22. Là où les autres géants de la technologie ne font que se vanter, Samsung a pratiquement mis en œuvre l’aspect le plus crucial de la «technologie verte».

Les méfaits des filets de pêche en plastique jetés

Le « plastique lié aux océans » est un grave danger pour la vie marine et l’ensemble de l’écosystème. Le danger est grand et les mesures manquent dans l’industrie technologique. Mais dans cette indifférence, Samsung a franchi une étape pour s’attaquer à ce problème. Nous abandonnons chaque année 640 000 tonnes de filets de pêche dans l’océan sans tenir compte de la santé des espèces océaniques, de la flore et de la faune.

Les habitats naturels et la vie marine sont en danger à cause de ces filets de pêche submergés. Certains d’entre eux piègent les espèces océaniques et la plupart d’entre eux ajoutent de minuscules morceaux de plastique pour gâcher et polluer l’eau de l’océan. Cela dégénère davantage les tranchées profondes.

Le désavantage se répand dans tout l’océan pour les personnes qui veulent vivre grâce aux fruits de mer. C’est pourquoi la mesure prise par Samsung est une étape propice pour toute vie sur terre.

Rôle de Samsung dans la formation d’une communauté mobile durable

La technologie pourrit la planète avec des empreintes carbone, du méthane et des déchets plastiques. À l’échelle mondiale, le plastique lié aux océans fait des ravages et cause le cancer et de nombreuses autres maladies. Ainsi, prendre des mesures contre la pollution croissante des océans est la responsabilité première des géants de la technologie.

Samsung a encore une fois dépassé les limites du possible. Elle a établi une nouvelle convention de grand soin pour l’environnement durable. De même, il a intégré l’utilisation des «filets de pêche jetés» et des matières plastiques post-consommation dans la série Galaxy S. Il s’agit d’une étape monumentale vers la limitation des dangers du plastique sur la vie océanique.

La ligne du bas

L’augmentation des émissions de carbone, des gaz méthane et des déchets «plastiques liés à l’océan» sont de grands dangers pour l’écosystème. Sans travailler sur de nombreux fronts, la température continuera d’augmenter et le danger des filets de pêche en plastique jetés continuera de nuire à la vie marine et aux récifs coralliens.

Ainsi, le lancement du Galaxy S22 avec un matériau plastique lié à l’océan est une étape monumentale. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour réduire le danger pour l’océan et la vie marine. C’est pourquoi Samsung s’est engagé à adopter des pratiques durables à toutes les étapes de la production. Il s’est engagé à résoudre tous les problèmes d’ici 2025 pour créer une technologie stable, saine et durable.