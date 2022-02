Lost Ark attire plus d’un million de joueurs simultanés en moins de 48 heures

Vue d’ensemble : le très populaire succès sud-coréen Lost Ark est récemment sorti dans le monde entier sur la plate-forme Steam. La sortie du 11 février a déjà été un énorme succès, attirant plus d’un million de joueurs simultanés en un peu plus de deux jours. La montée en popularité du jeu l’a rapidement catapulté sur la liste des jeux les plus populaires de Steam, le plaçant dans la même société que des titres bien établis tels que DOTA2 et CSGO.

Lost Ark est tout sauf un nouveau jeu brillant d’Amazon. Le RPG d’action isométrique descendant a été initialement lancé au public sud-coréen en 2019. Le jeu MMO a été accueilli favorablement et sélectionné pour le prix du président 2019, la plus haute distinction aux Korea Game Awards annuels. La récente sortie mondiale du jeu en tant que titre gratuit sur Steam d’Amazon et Smilegate n’a été rien de moins qu’un succès, le jeu devenant déjà l’un des titres les plus joués de Steam.

Malgré le paywall d’accès anticipé de Lost Ark, le jeu s’est vendu à plus de 500 000 exemplaires. Dans les deux jours suivant la sortie du jeu en free-to-play (F2P), Lost Ark a gagné un énorme succès et a rassemblé plus d’un million de joueurs simultanés. Au moment d’écrire ces lignes, le nombre maximal de joueurs simultanés du jeu se situe à un peu plus de 1,3 million.

The Lost Ark offre aux joueurs la possibilité de créer l’une des nombreuses classes de héros personnalisables, chacune avec ses propres ensembles de compétences uniques. Comme d’autres jeux du genre, les joueurs doivent pirater, tailler et se frayer un chemin à travers des hordes d’ennemis pour gagner de l’expérience et développer de nouvelles compétences. En atteignant un certain niveau, les joueurs ont accès au contenu de fin de jeu et à d’autres défis uniques.

Contrairement à d’autres jeux, Lost Ark offre au joueur beaucoup plus d’options pour personnaliser et personnaliser son personnage. Les nouveaux joueurs peuvent sélectionner le sexe, les traits du visage, les tons de peau, les tenues, les coiffures et même la couleur des yeux de leur personnage.

Selon les développeurs du jeu, les joueurs qui veulent vraiment que leurs avatars se démarquent de la foule peuvent acheter divers articles cosmétiques via des microtransactions. Les joueurs peuvent également obtenir les mêmes objets rares et spéciaux disponibles via la boutique du jeu simplement en jouant. Bien sûr, comme la plupart des jeux de ce type, obtenir le bling qu’ils désirent peut être un long chemin difficile.