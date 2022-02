Certains SoC d’Alder Lake n’auront pas de cœurs de performance

Récapitulatif : En haut de gamme, les processeurs Alder Lake ont huit cœurs de performance et huit cœurs d’efficacité. Au fur et à mesure que vous descendez les rangs, vous perdez lentement des e-cores jusqu’à ce que vous arriviez au i5-12600, qui n’en a pas. Au bas de la pile, les parties Pentium et Celeron n’ont que deux p-cores.

Selon une mise à jour d’un référentiel Linux qu’Intel a créé lui-même, trouvé par le point de vente japonais Coelacanth Dream, les processeurs Atom basés sur Alder Lake inverseront la tendance et auront jusqu’à huit e-cores et aucun p-cores.

Dans la mise à jour, qui contient un journal de démarrage partiel d’une partie Alder Lake-N, Intel décrit les processeurs Atom comme ayant deux clusters quadricœurs d’e-cores avec 2 Mo de cache L2 chacun et un cache L3 partagé d’une taille non divulguée. . Ils ont également un GPU 32 EU, le même que le i5-12600.

Ces processeurs Atom finiront probablement dans les SoC pour les applications professionnelles et en tant que processeurs intégrés dans les systèmes OEM, comme les Chromebooks.

Intel affirme que les cœurs électroniques fonctionnent à peu près de la même manière que les cœurs Skylake. Lors de nos tests en jeu, nous avons constaté que cette affirmation était légèrement fallacieuse : dans certains titres, c’était vrai, mais dans la plupart, ils étaient bien pires. Cependant, l’écart n’a pas été causé uniquement par le pire débit des e-cores – il était principalement dû à leur faible latence inter-core.

Bien que les jeux soient sensibles à la latence, toutes les applications ne le sont pas. Dans les applications multi-thread comme Blender, l’affirmation d’Intel était à peu près vraie. Pour tirer une conclusion hâtive, alors, un processeur e-core octa-core pourrait être bien adapté aux SoC et aux applications embarquées et ne devrait pas être rejeté.

Alder Lake-N* Celeron G6900 P-cores / fils – 2 / 4 E-cores / fils 8 / 8 – Cache L2 2 + 2 Mo 2,5 Mo Cache L3 ? 4 Mo GPU 32 UE 16 UE PDT ? 46W

Dans tous les cas, en comparant un processeur Atom avec huit e-cores et un Celeron avec seulement deux p-cores (bien qu’ils aient l’hyperthreading, donc quatre threads), l’Atom ne pourrait pas faire bien pire, plus au moins consomment moins d’énergie et prennent beaucoup moins de place. Gagnant-gagnant.

Crédit photo : Fritzchens Fritz