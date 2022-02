Brosses à dents électriques pour enfants : comment trouver celle qui convient à la progéniture

Un appareil technique ne doit pas offrir trop ? Surtout en ce qui concerne les brosses à dents électriques pour enfants, ce n’est généralement pas nécessaire si les enfants reçoivent d’innombrables fonctions, modes et accessoires de brosse pour des dents plus blanches. C’est plus excitant et surtout plus utile pour les adultes. Les enfants, en revanche, ont besoin de quelque chose qu’ils peuvent utiliser de manière autonome, qui soit rapidement prêt à l’emploi et robuste. Par conséquent, les brosses à dents électriques du segment d’entrée de gamme sont souvent suffisantes. Mais : Un peu de « gimmick » pourrait convaincre l’une ou l’autre maman brossage de dents…

Quel âge doit avoir mon enfant pour une brosse à dents électrique ?

Ma fille a maintenant trois ans et demi – assez pour avoir sa propre brosse à dents électrique. Son intérêt est venu naturellement : j’utilise moi-même une brosse à dents électrique intelligente de Philips, qui a éveillé la curiosité de mon enfant lorsque nous l’avons brossé ensemble le matin. Et à un moment donné, elle a pensé qu’elle en voulait un aussi. Elle l’a eu pour Noël.

Oral-B propose une variété de brosses à dents électriques avec différents modèles qui plaisent aux enfants. (Photo: Marron)

Après une courte phase d’essai, durant laquelle elle n’a même pas voulu allumer la brosse à dents, elle a rapidement trouvé le concept séduisant et depuis nettoie beaucoup plus intensivement avec la version électrique qu’avec la brosse à dents classique sans batterie ni moteur. Incidemment, le choix s’est porté sur l’Oral-B Kids, qui se situe dans le segment des prix bas.

A partir de quel âge les brosses à dents électriques conviennent-elles aux enfants ? À mon avis, la progéniture devrait avoir au moins trois ans. Parce qu’alors il est physiquement et mentalement capable de manipuler un tel pinceau, de tenir longtemps le pinceau relativement lourd dans sa main et d’intérioriser la fonctionnalité.

De nombreux fabricants proposent de jolis designs et variantes. Mais : L’enfant doit s’intéresser au nettoyage. Les petits animaux drôles n’aident pas non plus… (Photo : Seago)

Pour les jeunes enfants (essentiellement moins de 3 ans), je pense qu’une telle aide électrique dans la salle de bain ne convient pas. Cela peut également causer un stress inutile aux parents. En cas de doute, attendez un peu que l’enfant soit prêt et développe un intérêt personnel.

Un bon début : les brosses à dents électriques sans fioritures

L’Oral-B Kids pour bien moins de 30 euros est un bon début pour les petits enfants de 3 ans et plus. Bien qu’il ne s’agisse « que » d’une brosse à dents électrique classique avec une tête de brosse ronde et rotative, elle est idéale pour les petites bouches. Et ce qu’il ne faut pas sous-estimer : les enfants peuvent trouver les brosses à dents soniques inconfortables.

Presque tous les fabricants de brosses à dents électriques pour adultes proposent également des versions pour enfants. (Photo : Philips)

Les Oral-B Kids et les représentants comparables ont généralement un ou deux modes pour différentes forces et options de personnalisation avec des autocollants. Pas spectaculaire, mais fonctionnel et absolument suffisant pour un bon brossage des dents.

Quelques aspects sont importants :

Assurez-vous d’avoir une batterie rechargeable. Les brosses à dents électriques simples avec piles ne sont pas nécessaires.

Les têtes de brosse doivent être faciles à changer et régulièrement disponibles.

La brosse à dents électrique doit également pouvoir être utilisée par les enfants sans l’aide des parents.

Construction stable – pour que la brosse à dents survive à une chute sur des carreaux.

Une poignée caoutchoutée et bosselée est logique pour que la brosse ne glisse pas de vos mains lorsqu’elle est mouillée.

Surtout quand il s’agit de la première brosse à dents, vous ne devriez pas investir beaucoup d’argent inutilement. Parce qu’il y a toujours un risque que votre propre enfant rejette l’appareil. les parents le savent.

Transformer les brosses à dents conventionnelles en jouets

Le fabricant Playbrush suit une approche non conventionnelle avec sa Playbrush Smart. Il s’agit d’un accessoire pour brosses à dents conventionnelles qui contient toutes sortes de capteurs et un module Bluetooth. C’est ainsi que vous transformez une brosse en un gadget intelligent pour apprendre les bonnes habitudes de nettoyage sous forme de jeux. Ils sont présentés au fils ou à la fille sur le smartphone ou la tablette (des parents).

Un accessoire transforme les brosses à dents conventionnelles en brosses à dents intelligentes pour les enfants. (Photo: Playbrush)

Est-ce que quelque chose comme ça est nécessaire? Maman et/ou papa doivent en décider. Mais juste au moment où se brosser les dents est un vrai problème pour les enfants, une telle extension peut être utile.

Pour des exigences croissantes : brosses à dents soniques pour les enfants plus âgés

Pour les enfants plus âgés, il existe depuis longtemps des brosses à dents « cool » avec tous les gadgets imaginables. Les fabricants spécifient des brosses à dents à ultrasons pour les enfants à partir de 3 ans, personnellement je ne les utiliserais probablement que pour un enfant de 6 ans ou peut-être seulement lorsque les deuxièmes dents sont là. Mais cela aussi est une décision individuelle.

Les brosses à dents à ultrasons ont sans aucun doute des avantages. Ils protègent les gencives et nettoient les dents plus intensément – et avec moins « d’effort » lors du nettoyage.

Les brosses à dents soniques pour les enfants un peu plus âgés sont également recommandées. (Photo : Philips)

Les pinceaux pour les enfants un peu plus grands comportent d’autres éléments pratiques ou ludiques, notamment :

Le capteur de pression ou le contrôle de la pression aident à éviter d’endommager les gencives et aident ainsi les enfants à se brosser les dents avec plus de soin.

Les minuteries intégrées indiquent clairement, sans affichage supplémentaire, combien de temps les enfants doivent nettoyer.

Les modules Bluetooth existants permettent une connexion au smartphone et aux jeux ou applications auxiliaires.

La plupart des brosses à dents peuvent être personnalisées avec des autocollants.

Des solutions telles que la Philips Sonicare for Kids, la Playbrush Smart Sonic ou la Happybrush Eco Vibe 3 Junior respectueuse de l’environnement sont recommandées pour les demandes plus sophistiquées. L’Oral-B Junior est sans son, mais équipé de la même manière et parfaitement adapté.

Astuce : Les têtes de brosse pour brosses à dents à ultrasons sont généralement plus chères que les têtes pour brosses à dents électriques rotatives. Vous devez également en tenir compte lors de l’achat.

Brosses à dents électriques pour adolescents

Dès l’âge de 12 ans, les parents peuvent essentiellement utiliser des brosses à dents électriques pour adultes. Mais des offres spéciales sont également disponibles pour les adolescents, dont l’Oral-B Teen. Particularité : Il promet un nettoyage optimal même avec des appareils dentaires fixes. De plus, il existe différentes têtes de brosse, modes et une connexion Bluetooth pour les jeux ou pour optimiser votre propre comportement de nettoyage.

Design cool pour les adolescents. (Photo: Marron)

Fondamentalement, toutes les brosses à dents électriques que les parents utiliseraient conviennent aux adolescents. Ici, il est tout au plus regrettable que la plupart des fabricants ne proposent que quelques options de couleurs. En dehors du noir, du blanc, du rose, du rouge et du bleu, des options plus créatives sont rarement disponibles.

D’autre part, les adolescents obtiennent le plus de fonctionnalités dans l’espace des brosses à dents pour adultes. Il ne doit pas nécessairement s’agir d’une brosse à dents électrique intelligente, mais ces éléments sont recommandés :

Batterie puissante qui doit être chargée 1 à 2 fois par mois.

Plusieurs intensités pour un brossage personnalisé.

Contrôle de la pression pour la protection des gencives.

Recommandé : technologie ultrasonique.

Les enfants ont-ils besoin d’une brosse à dents électrique ?

Les parents doivent répondre à la question de savoir si les enfants ont vraiment besoin d’une brosse à dents électrique avec leur progéniture. Il peut être utile de consulter un dentiste pour enfants. Le fait est que même pour les plus petits, un nettoyage optimal des dents est important et recommandé. Les brosses à dents électriques facilitent un brossage correct et assez long – et vous pouvez encourager cela avec une jolie brosse à dents ou même des éléments intelligents (jeux, astuces, etc.).

Se brosser les dents n’est jamais super amusant, mais une bonne brosse à dents peut le rendre plus agréable. (Photo : Philips)

Les brosses à dents à ultrasons sont recommandées pour les enfants plus âgés, car elles prennent soin de leurs dents plus doucement et en même temps mieux. Pour commencer, cependant, des brosses à dents oscillantes de très bonne qualité à partir de 20-30 euros feront l’affaire dans les premières années. Elles sont également bien supérieures à la brosse à dents « manuelle ».

En revanche, il est déconseillé de partager une brosse à dents électrique en famille.