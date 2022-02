Infinity Ward vise la sortie fin 2022 des suites de Modern Warfare et Warzone

Quelque chose à attendre avec impatience: il est indéniable que la franchise Call of Duty (CoD) a connu des difficultés au cours des dernières années. Les joueurs ont tout souffert, des tricheurs incontrôlés aux mécanismes de jeu cassés, rendant les titres pratiquement injouables. En 2021, l’anti-triche Ricochet n’a pas non plus fourni les solutions promises pour améliorer l’état du jeu. Plutôt que de continuer à panser les mêmes blessures, Infinity Ward a annoncé travailler sur la prochaine itération des jeux Modern Warfare et Warzone.

Les nouveaux titres, annoncés par une mise à jour de la communauté du blog Call of Duty, utiliseront un tout nouveau moteur de jeu développé par Infinity Ward (IW). La conception du nouveau moteur offre une meilleure intégration entre les principaux titres CoD et Warzone, ce qui a été un point de difficulté continu pour les développeurs. Le nouveau moteur de jeu permettra à IW de créer du contenu sur une plate-forme commune et d’établir une base solide pour ce que la société décrit comme « une nouvelle expérience Warzone ».

Le billet de blog regorgeait d’informations de l’équipe de développement sur leurs priorités, les demandes de la communauté et les plans futurs. L’approche à moteur unique s’écarte des architectures du jeu actuel, qui reposent sur différents moteurs de jeu d’Infinity Ward, Sledgehammer Games et Treyarch. L’utilisation de cette approche dans tous les titres et développeurs CoD offre la possibilité de créer des points d’intégration de contenu plus transparents pour les futurs jeux.

Activision a récemment organisé un appel de groupe avec Pat Kelly, co-directeur du studio Infinity Ward, Josh Bridge, directeur du jeu Activision, et Eric Biessman, directeur créatif senior de Raven Software, pour discuter de l’état actuel et futur de la franchise CoD. Le groupe a ouvertement abordé les nombreux problèmes qui affligent Warzone.

Les développeurs notent que l’envie d’intégrer d’autres titres CoD dans Warzone, tels que Black Ops et Vanguard, a présenté des défis techniques importants. Ces défis et leurs solutions ont contribué à l’état gonflé d’un jeu qui était initialement conçu comme une extension de Modern Warfare de 2019.

Les nouveaux titres et le moteur de jeu seront déployés un peu plus tard en 2022. Infinity Ward a également dit aux joueurs de s’attendre à une évolution massive de l’expérience Battle Royale. Espérons que cela inclut la prévention des wallhacks et des voitures volantes.