Intel lancera son premier accélérateur de blockchain plus tard cette année

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Intel prend place à la table de la blockchain et vise à se mêler aux autres acteurs du matériel dans la catégorie émergente. Le fabricant de puces a déclaré vendredi son intention de contribuer au développement des technologies de la blockchain grâce à la création d’un accélérateur de blockchain efficace.

Raja M. Koduri, SVP et GM du groupe des systèmes informatiques accélérés et des graphiques chez Intel, a déclaré que l’architecture sera implémentée sur un minuscule morceau de silicium afin d’avoir un impact minimal sur la chaîne d’approvisionnement.

Koduri a fait allusion aux ambitions d’Intel en matière de blockchain à la fin de l’année dernière, mais c’est la première véritable confirmation que nous avons entendue à ce sujet avec des détails à l’appui.

De plus, Koduri a déclaré qu’Intel s’attend à ce que ses innovations en matière de circuits fournissent un accélérateur offrant des performances par watt plus de 1 000 fois supérieures à celles des GPU traditionnels pour l’exploitation minière basée sur SHA-256.

« Nous sommes conscients que certaines blockchains nécessitent une énorme quantité de puissance de calcul, ce qui se traduit malheureusement par une immense quantité d’énergie. Nos clients demandent des solutions évolutives et durables, c’est pourquoi nous concentrons nos efforts sur la réalisation du plein potentiel de la blockchain en développant les technologies informatiques les plus économes en énergie à grande échelle. “ – Raja M. Koduri d’Intel.

La société a formé un nouveau groupe de calcul personnalisé au sein de l’unité commerciale des systèmes informatiques accélérés et des graphiques d’Intel pour soutenir l’initiative. Parmi ses premiers clients figureront Argo Blockchain, Block (anciennement Square) et GRIID Infrastructure, une société minière de Bitcoin.

Avec la nouvelle fonctionnalité Tap to Pay sur iPhone d’Apple empiétant sur le territoire de Block et l’intérêt du PDG Jack Dorsey pour la cryptomonnaie, il n’est pas surprenant de les voir parmi les premiers en ligne pour le nouveau matériel d’Intel.

Intel prévoit de livrer son accélérateur de blockchain plus tard cette année et partagera plus d’informations sur le projet lors de la Conférence internationale sur les circuits à semi-conducteurs (ISSCC) plus tard ce mois-ci.