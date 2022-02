L’un de nos claviers de jeu préférés de SteelSeries est en vente aujourd’hui

Par TrustedReviews le 09 mars 2021



90

L’un des meilleurs claviers de jeu disponibles actuellement offrant une excellente qualité de construction, des options de personnalisation sans fin et de nouvelles idées innovantes.

Par PCWorld Nouvelle-Zélande le 05 février 2020



75

Cela étant dit, il est difficile de rejeter le fait que le SteelSeries Apex Pro est principalement attrayant en raison de ce qu’il représente et réalise plutôt que de ce qu’il offre à la plupart des utilisateurs finaux.

Par Craving Tech le 09 janvier 2020



100

SteelSeries Apex Pro essaie d’être le meilleur clavier de jeu mécanique phare de SteelSeries et il y réussit.Il a une construction très durable, un éclairage RVB par touche, un repose-poignets magnétique de qualité supérieure et une sensation luxueuse et moderne.L’OmniPoint…

Par techteamgb.co.uk le 30 octobre 2019



90

Les claviers de jeu haut de gamme ont souvent une caractéristique unique pour aider à vendre leurs étiquettes de prix astronomiques, mais il est assez rare d’en avoir 2. Il s’agit du Steelseries Apex Pro et, tout comme les deux Wooting, il a des commutateurs de point d’actionnement réglables, mais contrairement au .. .

Par eTeknix le 17 octobre 2019



95

Honnêtement, je pense qu’il est injuste de ma part de recommander largement un clavier à 200 $. Il existe de nombreux claviers incroyables pour moitié moins cher. Cependant, si l’argent n’est pas un problème et que vous voulez jouer sur des commutateurs vraiment innovants tout en profitant d’un clavier honnêtement magnifiquement conçu, le SteelSeries Apex Pro est un clavier d’enfer !

Par Tom’s Hardware le 09 août 2019



80

Le SteelSeries Apex Pro est un magnifique clavier RGB avec un niveau de personnalisation incroyable, y compris un actionnement par touche qui changera votre façon de jouer. Mais les fans de frappe tactile voudront plus du linéaire…

De Tom’s Guide le 01 juillet 2019



35

L’Apex Pro est une expérience, et comme beaucoup d’expériences, ses résultats ne sont pas parfaits. Les interrupteurs à clé ne se sentent pas très bien, l’écran OLED n’ajoute pas grand-chose à l’expérience et la barre d’espace laisse à désirer. En même temps, quoi…

Par TechRadar le 19 juin 2019



100

Le SteelSeries Apex Pro est l’un des meilleurs claviers de jeu, sinon le meilleur. L’actionnement personnalisé, la construction élégante et l’éclairage RVB lumineux contribuent tous à le démarquer de la concurrence dense. C’est un peu cher, mais compte tenu des claviers…

Par vortez.net le 19 décembre 2019



pour l’Apex Pro, ce sont quelques-uns des claviers les plus chers que nous ayons examinés à ce jour, à cause de cela, …

Par NikkTech le 17 novembre 2019



Au cours des deux derniers jours, de nombreuses personnes nous ont envoyé des e-mails et des questions via les réseaux sociaux pour nous demander ce qu’elles devraient rechercher lorsqu’elles achètent un tout nouveau clavier de jeu mécanique et la réponse simple est que cela dépend de la personne….

Par MadShrimps le 15 novembre 2019



Le nouveau clavier Apex Pro de SteelSeries est assez unique en termes de choix de commutateurs mécaniques, qui permettent un réglage en quelques secondes seulement. Selon le type d’utilisation, comme la dactylographie ou les jeux, vous devrez peut-être définir un actionnement différent…

Par Overclock3D le 15 octobre 2019



Il ne peut pas avoir échappé à votre attention qu’il existe maintenant des dizaines de claviers sur le marché qui tentent de vous inciter à acheter. À l’extrémité inférieure, il y a des claviers à membrane sans éclairage qui ont tout l’attrait et la sensation du tofu fermenté….

Par funkykit.com le 12 septembre 2019



pour obtenir mes commentaires honnêtes ! Le clavier mécanique Apex Pro résout les lacunes des claviers de jeu grâce aux commutateurs mécaniques Omni point, qui sont pour 100 millions de pressions de touche. Chaque touche individuelle peut être modifiée pour répondre à vos besoins…





Par pcmasters.de le 09 mars 2020



92

Mit den free konfigurierbaren OmniPoint Switches, vielseitiger RGB-Beleuchtung, einem nützlichen Display sowie der allgemein hochwertigen Verarbeitung hat SteelSeries in form der Apex Pro eine erstklassige Tastatur vorgelegt, die ihre Stärken im Gaming…