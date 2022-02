Wordle achève son déménagement au New York Times, bien que certains joueurs aient perdu des séquences

En bref : Le New York Times a acheté le jeu de mots viral Wordle à la fin du mois dernier, et maintenant le journal a complètement transféré le jeu sur son site Web après moins de deux semaines. Pour l’instant, cela fonctionne à peu près de la même manière, avec quelques modifications mineures.

Ceux qui jouent quotidiennement à Wordle ont peut-être déjà remarqué que l’accès à l’ancienne URL du jeu les redirige désormais vers le New York Times. Même le logo Wordle est maintenant dans la police du journal. C’est censé être une transition en douceur, mais il y a eu quelques ratés en cours de route.

Wordle garde une trace de vos séries de victoires ainsi que des statistiques sur le nombre de suppositions qu’il faut à quelqu’un pour résoudre les énigmes. Ces informations sont enregistrées dans les données du navigateur, qui devraient automatiquement être transférées sur le site du New York Times tant que vous utilisez le même navigateur, selon la FAQ du journal. Certains utilisateurs ont signalé que leurs séquences avaient été réinitialisées, et le Times mentionné il a identifié le problème et travaille sur un correctif.

🚨Mise à jour Wordle! Nous avons identifié le problème affectant les séries d’utilisateurs et travaillons activement à une solution. Merci pour votre patience. – Jeu de mots du NYTimes (@NYTimesWordplay) 11 février 2022

Un problème confirmé survenu lors du transfert a réinitialisé les suppositions des utilisateurs pour le puzzle de ce jour-là. Ainsi, les utilisateurs qui n’ont pas réussi à résoudre le matin ont eu une autre chance après la prise de contrôle du Times, et ceux qui connaissaient déjà la réponse ont obtenu une victoire gratuite.

D’autres utilisateurs ont remarqué que le journal avait également supprimé une poignée de mots possibles. L’un d’eux est orthographié différemment en anglais britannique et américain, tandis que la plupart des autres sont considérés comme offensants.

Certains des mots manquants étaient censés être des réponses à venir à la version originale de Wordle. Ainsi, les joueurs qui utilisent une version archivée sur le Web au lieu du NYT verront bientôt des solutions de puzzle entre les deux divergentes.

Lorsque le New York Times a acheté Wordle, il a déclaré qu’il resterait gratuit, du moins au début. Il semble avoir tenu cette promesse, car jouer au jeu sur son site Web ne nécessite pas de compte.