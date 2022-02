Les compositeurs de musique originaux de Halo poursuivent Microsoft pour des redevances impayées

En bref : Les créateurs de la musique originale utilisée sur les jeux Halo développés par Bungie poursuivent Microsoft pour des redevances impayées remontant à la sortie du jeu original. Si les deux parties ne parviennent pas à un accord, l’affaire peut être portée devant les tribunaux, mais pire encore, l’émission télévisée Halo peut être annulée avec une injonction préliminaire.

Marty O’Donnell et Mike Salvatori sont les esprits derrière la bande originale emblématique de Halo, y compris le chant « moine » et le refrain « der der der der ». Leur travail est bien connu dans la communauté Halo et a été utilisé dans divers produits Halo. Cependant, les compositeurs affirment que Microsoft les utilise à mauvais escient en ne payant pas les redevances qui leur sont dues pendant 20 ans.

Les deux compositeurs affirment que Bungie a autorisé la musique des trois premiers jeux Halo. Cependant, la société basée à Redmont a acquis le studio en 2001. À l’époque, O’Donnell était toujours le directeur audio de Bungie, tandis que Salvatori travaillait pour le développeur en tant qu’entrepreneur indépendant, travaillant pour O’Donnell Salvatori Inc. (Salvatori également y travaillait).

Les compositeurs ont tenté de discuter de la question avec Microsoft avant d’accuser formellement l’entreprise. D’un côté, Microsoft affirme que l’équipe musicale a créé la musique Halo dans le cadre d’un contrat de travail à façon, ce qui fait du géant de la technologie l’auteur de l’œuvre sous les yeux de la loi. D’autre part, les compositeurs ont déclaré qu’il s’agissait toujours d’un accord de licence.

Malgré le procès, O’Donnell et Salvatori n’essaient pas de revendiquer le mérite du morceau de musique. Au lieu de cela, ils accusent Microsoft de ne pas avoir payé 20 ans de redevances. En résumé, ils accusent le géant de la technologie de rupture de contrat, de manquement à l’obligation fiduciaire de développer les revenus de redevances dans une coentreprise, de manquement à l’obligation d’agir de bonne foi et d’utilisation équitable, de défaut de fournir un partenariat comptable, d’enrichissement sans cause , et ingérence délictuelle.

Les deux parties ont une médiation prévue la semaine prochaine, où elles tenteront de parvenir à un accord. S’ils échouent, l’affaire pourrait être portée devant les tribunaux.

De plus, les compositeurs envisagent de charger des avocats d’explorer la possibilité de bloquer les débuts de l’émission télévisée Halo via une injonction préliminaire. La série de 10 épisodes, dont le lancement est prévu sur Paramount + le 24 mars, pourrait être retardée ou annulée.