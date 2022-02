Les premières critiques du nouvel Alienware x14 sont en

Par TechRadar le 11 février 2022



80

L’Alienware X14 est un petit ordinateur portable de jeu absolument magnifique, capable de vous permettre de jouer facilement en déplacement, grâce à ses performances solides et à sa construction légère. Cependant, la durée de vie de la batterie est un peu faible et vous devrez vous contenter d’une webcam de qualité inférieure.

De The Verge le 11 février 2022



70

Alienware n’innove pas avec le X14. D’autres marques comme Acer, Asus, Razer et bien d’autres mettent maintenant des années à incorporer des options de 14 pouces dans leurs gammes respectives. Et certains d’entre eux visent plus haut, offrant de meilleures performances dans ce petit facteur de forme. Cela n’enlève rien au fait que le X14 est un gros problème pour Alienware. C’est aussi un gros problème pour les joueurs occasionnels qui ont toujours voulu un Alienware qui puisse s’intégrer plus facilement dans leur vie (et leurs sacs à dos).

De Tom’s Hardware le 11 février 2022



80

L’Alienware x14 mince a l’air et se sent bien, fonctionne bien et se charge de manière impressionnante uniquement via USB-C. Mais ceux qui ont de grandes mains voudront peut-être un peu plus d’espace pour que leurs paumes reposent sous le clavier.

Par PCMag le 11 février 2022



90

Le tout nouveau Alienware x14 rejoint l’échelon supérieur des ordinateurs portables de jeu de 14 pouces, offrant une expérience de jeu sonore et des performances globales rapides dans un design super portable.

Par HotHardware le 11 février 2022



85

Mais au-delà de sa belle apparence et de sa taille et de son poids extrêmement efficaces, la beauté du x14 n’est pas seulement superficielle. Comme notre titre l’indique, Alienware a rassemblé une puissante et petite centrale électrique d’une machine. L’Alienware x14 a fière allure, est agréable à utiliser et offre d’excellentes performances dans sa catégorie de taille et de poids, avec une autonomie de batterie respectable également, si vous composez son logiciel pour les charges de travail que vous lui faites subir à l’époque. Franchement, nous nous attendions à ce que le processeur Core i7-12700H Alder Lake de cette machine pèse plus lourd sur la durée de vie de la batterie et les thermiques qu’il ne l’a fait, en fait.