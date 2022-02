La crise des puces continue d’affecter Sony et PlayStation 5 (et le sera tout au long de 2022)

Les revenus de Sony ont chuté de 8 %, mais le bénéfice d’exploitation a augmenté de 12,1 %. Dans l’ensemble, des chiffres positifs pour une entreprise qui a du mal à expédier un produit phare comme la PlayStation 5.

Au cours de l’important trimestre des fêtes, Sony a réussi à expédier 3,9 millions d’unités de la PlayStation 5. Une légère augmentation par rapport aux 3,3 millions expédiés à la même période l’an dernier, mais cela montre à quel point l’entreprise est toujours en difficulté pour la crise des puces. La demande pour la PlayStation 5 ne montre aucun signe de baisse, mais l’offre reste limitée en raison des problèmes d’approvisionnement apparus avec la pandémie. La PlayStation 4, en revanche, continue de jouir d’une excellente santé : par rapport aux 17,3 millions de PlayStation 5, la console s’est écoulée à 3 millions d’unités de plus jusqu’au 31 décembre 2021. Un résultat qui pousse Sony à augmenter la production de PlayStation 4, la dont l’assemblage nécessite des composants plus simples et plus obsolètes, contrairement à ceux plus sophistiqués de la PlayStation 5.

Selon les prévisions de 2022, la console next-gen de Sony devrait atteindre 11,5 millions d’unités vendues. En d’autres termes, la PlayStation 5 sera difficile à retrouver cette année. Cela ne veut pas dire que Sony n’a pas l’intention d’investir dans l’avenir du secteur : le 31 janvier, la société a annoncé l’acquisition de Bungie, une équipe de développement connue pour Halo et Destiny, pour 3,6 milliards de dollars. Tout en restant indépendant, Bungie s’associera aux PlayStation Studios pour apporter leur expérience au multijoueur en ligne.

En remontant à 2021, les revenus de Sony ont chuté de 8% sur un an à 813,3 milliards de yens, soit environ 7,09 milliards de dollars, mais le bénéfice d’exploitation a augmenté de 12,1% à 92,9 milliards de yens, soit environ 810 millions de dollars. Dans l’ensemble, des chiffres positifs pour une entreprise qui a du mal à expédier l’un de ses produits phares. Tout cela démontre la centralité de la division des jeux au sein de Sony, qui représente plus d’un quart du chiffre d’affaires total de la société japonaise et près d’un quart de son bénéfice d’exploitation. Au-delà des jeux vidéo, l’augmentation signalée provient de la vente de capteurs de caméra pour smartphone et de films comme Spider-Man : No Way Home et Venom : Let There Be Carnage. Grâce aux deux films, la division cinéma de Sony enregistre une augmentation de 141 % de ses revenus, soit environ 461,2 milliards de yens (4,02 milliards de dollars).