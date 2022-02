Tom Holland en James Bond ? L’acteur révèle comment il s’est vendu pour être 007

Lors de la tournée de promotion du film Uncharted, Tom Holland a avoué s’être offert à Sony Pictures pour succéder à Daniel Craig et être le nouveau 007. Dans une interview pour le Los Angeles Times, l’acteur avoue avoir tenté de vendre le entreprise un film sur les origines du personnage dans lequel il n’a pas été révélé jusqu’à la fin que son protagoniste était le nouveau James Bond.

« C’était censé parler d’un jeune homme qui venait d’être diplômé du SAS (la force militaire spéciale britannique) et qui partait en mission, une mission qui serait évidemment pleine d’aventures et qui serait très excitante », explique Holland. lui-même. « À la fin du film, le personnage serait recruté par le MI6 et recevrait le statut de double zéro et le titre de James Bond. Je pense que c’était une idée vraiment cool, mais je suppose que personne d’autre n’a pensé de cette façon. »

C’est ainsi qu’est né le film Uncharted

L’acteur plaisante en disant que si l’identité du personnage était une surprise, le film n’aurait pas pu s’appeler James Bond ou 007, ce qui aurait été un problème pour le service marketing. En tout cas, il avoue que ce n’était pas une perte de temps totale, puisque c’est ce pitch qui a fini par déclencher l’adaptation d’Uncharted.

« L’idée de faire un jeune film de Bond a à son tour suscité l’idée qu’on pourrait faire la même chose avec Nathan Drake, raconter une histoire sur ses origines au lieu de suivre celle des jeux. On a commencé à en parler et à se demander si Je pourrais jouer ce rôle. » Même ainsi, Holland ne jette pas l’éponge et admet qu’il aimerait finir par jouer à Bond à l’avenir. « Je veux juste clarifier ça : les costumes me vont très bien. »

Pour l’instant, nous devrons nous contenter de le voir dans le film Uncharted (dont vous avez déjà notre critique disponible). Et quant à Bond, tout indique qu’Idris Elba pourrait être l’élu, puisque le propre producteur de la saga a admis avoir eu des conversations avec lui. Quand y aura-t-il de la fumée blanche et pourra-t-on dire ça de l’habemus 007 ?

Source : LA Times