Cette injection minceur vous fait perdre plus de 10% de poids en 68 semaines

Approuvé et recommandé au Royaume-Uni pour le traitement de l’obésité chez les adultes, il s’appelle Wegovy (semaglutide) et peut être prescrit dans le cadre de programmes spécialisés de gestion du poids.

Un médicament de pointe, capable de favoriser la perte de poids corporel, de réduire la faim et d’augmenter le sentiment de satiété, a été approuvé et recommandé par les autorités sanitaires britanniques, où il peut être prescrit pour le traitement de l’obésité sévère (IMC supérieur à 35 kg/m2) et, dans des circonstances particulières, l’obésité (IMC compris entre 30 et 34,9 kg/m2) chez les adultes présentant au moins un trouble lié au poids (comme l’hypertension, l’hypercholestérolémie ou une maladie cardiovasculaire).

Le médicament, appelé sémaglutide et commercialisé par la société pharmaceutique danoise Novo Nordisk sous le nom de marque Wegovy, sera proposé comme option de gestion du poids dans des programmes spécialisés, combiné à un régime hypocalorique et à une activité physique accrue, devenant ainsi le troisième médicament disponible pour le poids. perte dans le pays, après orlistat et liragultide. L’annonce des autorités britanniques intervient près de 8 mois après le feu vert de la Food and Drug Administration (FDA) qui en juin dernier autorisait son utilisation aux États-Unis.

Le sémaglutide, qui est administré sous forme d’injection hebdomadaire dans un stylo prérempli, agit sur les récepteurs GLP-1 (glucagon-like peptide-1) présents à la fois dans le pancréas et le cerveau, augmentant la sécrétion d’insuline (raison pour laquelle il est également utilisé en Italie pour le diabète de type 2) et le ralentissement de la vidange gastrique. L’approbation du Royaume-Uni pour le traitement de l’obésité repose sur les résultats d’essais cliniques, notamment l’essai STEP 1, qui a révélé une réduction de 12,4 % du poids corporel chez les adultes traités au sémaglutide pendant 68 semaines par rapport au groupe témoin.

« Nous savons que la gestion du surpoids et de l’obésité est l’un des plus grands défis auxquels sont confrontés nos services de santé avec près des deux tiers des adultes britanniques en surpoids ou obèses. – a déclaré Helen Knight, directrice de programme au Centre d’évaluation des technologies de la santé du National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Mais ces dernières années, NICE a été en mesure de recommander une nouvelle gamme de traitements pharmaceutiques qui ont montré que les personnes qui les utilisent, ainsi que des modifications de leur alimentation et de leur exercice, ont pu réduire leur poids.« .