6 applis pour mettre fin à la corvée habituelle de vos journées de travail

Les journées de travail sont pleines de tâches trépidantes et de routines difficiles. Le moment où vous entrez dans le bureau marquera le début d’une journée de travail. Mais pouvez-vous diminuer la charge de travail? Et si on vous disait qu’il existe un moyen de mettre fin à la corvée habituelle de vos journées de travail ?

Oui, vous pouvez réduire et éliminer la tension des journées de travail à l’aide de la technologie. Nous discuterons de 6 applications qui vous aideront à réduire votre charge de travail. Alors, plongeons profondément dans le sujet.

Microsoft OneNote

Écrire sur du papier et utiliser un crayon prendra beaucoup de temps. La meilleure façon d’exploiter l’efficacité du temps est d’utiliser des outils numériques. Essayez d’utiliser Microsoft OneNote. Cet outil gratuit vous permettra de prendre des notes intelligentes, de garder une trace de vos connaissances et vous aidera à utiliser Internet pour apporter plus d’authenticité et de qualité à vos notes rapides.

La caractéristique la plus importante de OneNote est que vous pouvez y accéder depuis n’importe quelle plate-forme. De plus, vous pouvez mettre en évidence les notes importantes et les partager avec les membres de votre équipe. Cet outil formidable est le meilleur pour organiser vos réunions et discussions importantes au hasard et les partager avec vos collègues ou les membres de votre famille.

Il y a une autre chose importante qui pourrait vous être plus bénéfique. OneNote est utilisable gratuitement sur toutes les plates-formes telles que les appareils iPad, Mac, PC ou Android. Vous pouvez organiser des idées et les garder en sécurité.

Détendez-vous maintenant

L’environnement de travail peut parfois devenir agité et ennuyeux. Vous pouvez perdre l’enthousiasme et la vitalité nécessaires pour effectuer efficacement des tâches difficiles spécifiques. En période de stress, de routine mondaine et d’effort dépassionné, vous devez raviver votre niveau d’énergie. Pour ce faire, l’application Relax Now est un choix parfait. Il vous rappelle de prendre un peu de répit dans votre travail et de consacrer ce temps précieux à la méditation et à la relaxation.

Ce faisant, vous diminueriez le niveau de stress et augmenteriez le sentiment énergétique. Un moment de méditation pourrait stimuler les idées les plus importantes qui peuvent résoudre les problèmes exigeants du lieu de travail.

Comme la prise de décision est tout dans un environnement de travail et avec Relax Now, vous pouvez augmenter ce pouvoir.

Poche

Se tenir au courant des dernières nouvelles et des documentaires époustouflants n’est pas une tâche facile dans un environnement de travail. C’est pourquoi vous devriez prendre l’aide de l’application Pocket. Il archive les derniers titres de l’actualité, les principaux articles de l’industrie et une pléthore de sites de littérature qui peuvent vous divertir avec des connaissances constantes et des idées stimulantes.

De plus, Pocket a une interface sans distraction et vous pouvez même enregistrer les actualités pour les visualiser en mode hors ligne. Insuffler de l’enthousiasme dans un environnement de travail n’a pas été facile.

forêt

La concentration est la chose la plus importante pour accomplir vos tâches dans un environnement de travail. Une fois que vous perdez toute votre attention, vous perdez également la possibilité de voir des résultats exceptionnels. C’est là que Forest App entre en jeu. Vous planteriez une graine dans la forêt et si vous restiez concentré sur votre travail loin de l’écran scintillant du mobile, elle grandira et se transformera en un gigantesque arbre vert.

Comme vous le savez, les arbres et les enfants sont un symbole de la vie, donc les éliminer n’est pas une option sensée. Si vous essayez d’utiliser le mobile après avoir planté une graine, elle se fanera et perdra la verdure et se transformera en une graine sans vie et morte.

La forêt est la meilleure pour améliorer la concentration et apporter de merveilleux résultats. Vous pouvez vaincre la procrastination et l’incompétence en élevant autant d’arbres que vous le souhaitez dans la forêt.

Suite Hoot

Les réseaux sociaux dominent notre vie. Dans un environnement de travail, la distraction des médias sociaux peut diminuer l’efficacité de votre travail. Pour augmenter le potentiel de votre environnement de travail, vous devez exploiter les compétences en gestion du temps.

Vous devrez gérer les publications sur les réseaux sociaux, prendre les mises à jour sans investir beaucoup de temps et propager de nouvelles idées avec peu de travail. Mais il est plus facile à dire qu’à faire. Pour apporter un peu de calme et de concentration, essayez d’utiliser Hootsuite. Il vous donnera les dernières mises à jour sur les médias sociaux, des idées stimulantes et un calendrier complet de publication.

Trello

Collaborer avec de grandes équipes peut prendre beaucoup de temps. Organiser des réunions, planifier des horaires et donner des mises à jour sur les nouveaux projets peut être mouvementé. Ensuite, vous devez garder une trace de qui fait quoi. Les rapports d’avancement et les nouvelles peuvent ajouter plus de travail à celui déjà empilé.

Alors, quelle est la solution pour apporter organisation et motivation à votre environnement de travail ? Trello est une application Web de création de listes qui vous permet de générer des cartes et d’ajouter de nombreux détails. De plus, son utilisation est gratuite et les grandes équipes peuvent collaborer sans perte de temps.

Conclure

S’attaquer aux tâches difficiles, gérer les délais et suivre le temps est une tâche assez difficile. L’environnement de travail peut poser de sérieux défis, comme organiser des équipes, induire de nouvelles idées et aider les membres de l’équipe à accomplir les tâches efficacement.

Pour apporter motivation et organisation, vous pouvez utiliser les 6 applications susmentionnées. Ces applications peuvent augmenter la gestion du temps et rajeunir d’une routine trépidante.