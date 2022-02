Microsoft Teams intégrera les profils LinkedIn

A l’époque, lorsque Microsoft annonçait le rachat de LinkedIn, ils assuraient qu’il y aurait des intégrations avec les applications Office. Cependant, pour le moment, les mouvements ont été timides. Les équipes vont maintenant commencer à intégrer les profils LinkedIn dans les chats et conversations en tête-à-tête.

Les équipes incorporeront des profils LinkedIn

Pour le moment, Microsoft s’était concentré sur l’augmentation des avantages de LinkedIn et l’amélioration de ses performances. Ajout de quelques fonctionnalités sur toutes les plateformes et offre de légères améliorations. Il semble maintenant que l’entreprise franchisse une nouvelle étape pour aider sa plate-forme de chat d’entreprise, selon la feuille de route Microsoft 365.

Au cours du mois de mars, cette nouvelle fonction commencera à arriver aux utilisateurs de Teams. Comme nous l’avons déjà indiqué, cette fonctionnalité sera disponible dans les chats 1: 1 et il n’est pas envisagé pour le moment qu’elle soit disponible dans les appels ou les chats de groupe.

« Les utilisateurs pourront voir les profils LinkedIn de leurs pairs dans le chat 1:1. Le profil LinkedIn est disponible via l’onglet LinkedIn dans le panneau de discussion 1:1. »

L’ajout de profils LinkedIn semble être une utilisation évidente des deux plates-formes, d’autant plus que Teams cherche à se développer et à devenir un outil plus omniprésent. Désormais, les utilisateurs de Teams qui envoient des invitations à des personnes qui ne sont pas des employés ou des associés peuvent collecter des informations sur la personne à qui ils parlent pour mieux guider la conversation et rendre la réunion plus fructueuse.

Pour le moment, Microsoft n’a pas indiqué de date exacte pour proposer ces fonctionnalités. Mais tout semble indiquer que mars pourrait être le mois choisi pour intégrer cette nouvelle fonctionnalité. Il convient de noter que cette fonctionnalité sera initialement disponible pour l’application de bureau et Web. Son arrivée sur les smartphones de cette nouvelle fonctionnalité n’est pas envisagée pour le moment.