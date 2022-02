Plus de 85 000 joueurs de Battlefield 2042 signent une pétition demandant un remboursement complet

Une patate chaude : Une pétition de change.org exigeant qu’Electronic Arts accorde aux acheteurs insatisfaits de Battlefield 2042 un remboursement complet a recueilli plus de 85 000 signatures à ce jour. La pétition, qui a été créée il y a environ un mois mais n’a commencé à gagner du terrain que récemment, indique qu’EA et DICE n’ont pas tenu beaucoup de promesses faites avant le lancement et ont sorti un jeu « injouable ».

Selon son créateur, le jeu a coûté des millions de dollars aux consommateurs en dommages et bouleversé des milliers de clients. De plus, la personne affirme que l’un des meilleurs avocats en recours collectif du pays intenterait une action contre EA si la pétition obtenait au moins 50 000 signatures.

Les joueurs ont parfaitement le droit d’être contrariés par EA alors que Battlefield 2042 a été lancé avec une multitude de bugs et de fonctionnalités manquantes. Il a rapidement gravi les échelons du Steam Hall of Shame et est actuellement classé au 12e rang des pires jeux de la plateforme.

Fawzi Mesmar, responsable de la conception de DICE, est parti peu de temps après le lancement du jeu, mais a insisté sur le fait que sa sortie était planifiée à l’avance. Une réorganisation majeure chez EA et DICE a suivi, et peu de temps après, des rumeurs ont fait surface suggérant qu’EA envisageait de rendre le jeu gratuit en réponse au contrecoup.

Les succès ont continué à arriver, car il a été révélé plus tôt ce mois-ci que la première baisse majeure de contenu du jeu, une passe de la saison 1, était repoussée à l’été. Dans l’intervalle, le développeur continuera à travailler sur la résolution des problèmes de base et devrait avoir le prochain correctif majeur prêt d’ici mars.