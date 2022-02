Ubisoft transforme une extension d’Assassin’s Creed en un jeu autonome

En un mot: Ubisoft travaillerait sur un nouveau jeu Assassin’s Creed pour aider à renforcer son calendrier de sortie clairsemé. Des sources proches du projet ont déclaré que le jeu était initialement prévu pour être un pack d’extension pour Assassin’s Creed Valhalla, mais a évolué vers un jeu complet fin 2021.

Nom de code Rift, le projet aurait une portée plus petite que les titres précédents de la série. Il ne comportera pas un grand monde ouvert, mais se concentrera plutôt sur un gameplay furtif.

Eurogamer, qui a également entendu parler du projet par ses propres sources, a déclaré que le jeu suivrait le personnage de Basim avant les événements de Valhalla.

Lorsqu’il a été contacté pour commenter, Ubisoft a déclaré à Bloomberg qu’il ne commentait pas les rumeurs de spéculation car ils rendaient un mauvais service à l’équipe de développement et à la communauté, mais a déclaré qu’ils avaient une « gamme solide et passionnante de titres » dans le pipeline.

Dans une interview à la fin de l’année dernière, le producteur José Araiza a déclaré à Eurogamer que les fans verraient certainement davantage le personnage à l’avenir. « Oui, la réponse est oui. Je ne vais pas vous donner plus de détails. Mais oui, vous verrez certainement plus de Basim », a confirmé Araiza.

Assassin’s Creed Valhalla a été lancé le 10 novembre 2020 et est rapidement devenu le jeu le plus vendu de la franchise. La prochaine grande extension, Dawn of Ragnarok, devrait sortir le 10 mars.

Il est difficile de dire avec certitude comment les fans réagiront à une extension prévue se transformant en une offre autonome. Cela ne devrait pas être un gros problème si le prix se situe dans la partie inférieure du spectre, mais Ubisoft aura probablement du mal à obtenir de l’argent pour un jeu complet typique d’un titre autonome plus petit.