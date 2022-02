TikTok a interdit la misogynie, les noms morts et les contenus qui favorisent les troubles de l’alimentation

Les nouvelles règles de TikTok incluent l’interdiction des contenus qui favorisent les troubles de l’alimentation et une plus grande clarté concernant les contenus haineux interdits tels que les noms morts, la misogynie et les erreurs de genre.

TikTok a mis à jour ses directives communautaires pour renforcer la surveillance et le contrôle du contenu souvent au centre de la controverse, comme les vidéos faisant la promotion des troubles alimentaires et poussant des défis viraux dangereux. La société l’a annoncé au cours des dernières heures, expliquant qu’elle souhaitait supprimer les vidéos entrant dans ces catégories, telles que celles qui promeuvent le jeûne intermittent ou l’exercice excessif. Mais les nouvelles règles interdisent également plus spécifiquement les idéologies haineuses et les vidéos contenant du deadnaming (c’est-à-dire utilisant le nom d’une personne transgenre qui leur appartenait avant le changement d’identité sexuelle), de la misogynie et du mauvais genre.

« Alors que nous supprimons déjà le contenu qui favorise les troubles de l’alimentation, nous allons maintenant commencer à supprimer également la promotion des régimes alimentaires malsains », a déclaré TikTok dans un communiqué. « Après avoir consulté des experts, des chercheurs et des médecins en matière de troubles de l’alimentation, nous introduisons ce changement car nous réalisons que vous pouvez être aux prises avec des régimes alimentaires et des comportements alimentaires malsains même sans qu’un trouble de l’alimentation ne soit diagnostiqué. » Quant aux idéologies haineuses, la plateforme explique toutefois que « même si ces idéologies sont interdites depuis longtemps sur TikTok, il nous a été suggéré par des créateurs et des organisations de la société civile qu’il est important de les mentionner explicitement dans notre Communauté » .

Les nouveaux changements découlent des controverses qui ont frappé le réseau social au cours des derniers mois, en partie à cause de certains défis dangereux qui sont devenus viraux et en partie à cause de canulars et de messages haineux qui ont réussi à se frayer un chemin dans le contenu . En conséquence, au dernier trimestre de 2021, TikTok a supprimé plus de 91 millions de vidéos, soit environ 1 % de toutes les vidéos téléchargées. « Nous utilisons une combinaison de technologie et de personnes pour détecter et supprimer les violations des directives de la communauté », explique l’entreprise. « De plus, nous continuerons à former des systèmes automatisés et à former des équipes de sécurité pour défendre nos politiques. »