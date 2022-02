La rappeuse amateur et son mari accusés d’avoir blanchi 4,5 milliards de dollars de Bitcoin volés dans le piratage de Bitfinex

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le ministère de la Justice a déclaré avoir saisi environ 3,6 milliards de dollars de Bitcoin volés lors du piratage en 2016 de l’échange de devises Bitfinex, marquant la plus grande saisie financière jamais réalisée par le ministère. Un mari et sa femme rappeuse amateur / influenceuse financière ont été arrêtés pour avoir prétendument tenté de blanchir la crypto.

En 2016, l’échange de crypto Bitfinex a été piraté. Les voleurs se sont emparés d’environ 119 756 bitcoins, qui valaient alors environ 61 millions de dollars, mais seraient plus proches de 4,5 milliards de dollars aujourd’hui. Le DoJ a saisi la semaine dernière environ 94 000 BTC d’une valeur d’environ 3,6 milliards de dollars.

Le DoJ allègue qu’Ilya Lichtenstein et sa femme, Heather Morgan, ont conspiré pour blanchir le Bitcoin volé, qui a été transféré dans un portefeuille contrôlé par Lichtenstein. Environ 25 000 BTC ont été transférés hors de ce portefeuille et blanchis via une série de petites transactions complexes sur plusieurs plates-formes, conçues pour dissimuler le chemin de la crypto volée.

« Les arrestations d’aujourd’hui et la plus grande saisie financière jamais réalisée par le département montrent que la crypto-monnaie n’est pas un refuge sûr pour les criminels », a déclaré la sous-procureure générale Lisa Monaco. « Dans un effort futile pour maintenir l’anonymat numérique, les accusés ont blanchi des fonds volés à travers un labyrinthe de transactions de crypto-monnaie. »

Un responsable du ministère de la Justice a refusé de dire si Lichtenstein et Morgan étaient impliqués dans le piratage lui-même, bien que cela soit implicite dans le communiqué du DoJ.

Les agents fédéraux ont pu accéder au portefeuille contenant le Bitcoin volé en janvier après avoir déchiffré un fichier enregistré sur le compte de stockage en nuage de Lichtenstein qui contenait 2 000 adresses de portefeuille et leurs clés privées. L’analyse de la blockchain a confirmé que presque toutes les adresses étaient directement liées au piratage.

Lichtenstein et Morgan ont comparu mardi devant un tribunal fédéral de Manhattan. Un juge a fixé la caution de Lichtenstein à 5 millions de dollars et 3 millions de dollars pour Morgan. Ils risquent jusqu’à 20 ans de prison pour complot en vue de commettre du blanchiment d’argent et complot en vue de frauder le gouvernement américain.

Lichtenstein est décrit comme un « entrepreneur technologique, codeur et investisseur » sur sa page LinkedIn, ainsi que le fondateur de la « plate-forme d’identité décentralisée » Endpass, actuellement hors ligne. Morgan, quant à elle, semblait poursuivre une carrière de rappeur, se produisant sous le surnom de Razzlekhan, ou RZK, qu’elle décrit comme « comme Gengis Khan, mais avec plus de piquant », et d’argent, prétendument.

« Le tristement célèbre Crocodile de Wall Street a encore frappé ! Plus intrépide et plus éhontée que jamais, elle s’en prend à tout le monde, des grandes sociétés de logiciels aux soins de santé en passant par les finances », lit-on sur son site Web, de manière confuse.

Entre le rap, elle agit également en tant qu’influenceuse financière.