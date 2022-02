Windows 11 aura un « Mode Eco » pour améliorer l’efficacité énergétique

Il semble que Windows 11 veuille gagner en durabilité. Jusqu’à présent, le « Mode Eco » suspendait les applications UWP du système pour économiser les ressources et l’énergie. Cependant, il semble que Microsoft veuille aller plus loin avec cette fonctionnalité et l’appliquer à l’ensemble du système.

Le « Mode Eco » viendra à toutes les applications Windows 11

Selon germon, Redmond améliore cette fonctionnalité dans l’application Paramètres. Ici, nous pouvons voir qu’il appartiendra à l’utilisateur d’activer ce paramètre d’économie d’énergie… Et, en l’activant, il pourrait activer le « Mode Eco » dans les applications UWP et Win32.

Lorsque ces applications entrent en « mode écho », leur état est enregistré sur le disque dur. Dès lors, le processeur ne gère plus l’application, l’espace est libéré en mémoire RAM et l’autonomie de l’appareil augmente. Cependant, nous verrons que cela prend un peu plus de temps à s’ouvrir lorsque nous revenons sur une application qui a été suspendue.

De plus, Windows 11 nous donnera un score d’efficacité et des conseils pour améliorer les économies d’énergie de l’appareil. Rappelons que le système d’exploitation de Microsoft s’est fortement concentré sur les appareils portables et que l’efficacité est l’un des aspects sur lesquels ils travaillent le plus, comme nous avons pu le voir dans Microsoft Edge.

Enfin, il y aura une nouvelle page dans l’application Paramètres qui nous indiquera la meilleure façon de recycler l’appareil, au cas où nous voudrions nous en débarrasser. Avec ces améliorations, Windows 11 poursuit son développement en cherchant à atteindre l’objectif d’augmenter l’autonomie des ordinateurs portables, tablettes et convertibles.