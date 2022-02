Windows 10 (mise à jour KB5010342) : toutes les actualités

Malgré le fait que nous ne parlions que de Windows 11 ces derniers temps, Windows 10 est toujours là et bénéficie toujours d’une large base d’utilisateurs à travers le monde. Même si vous ne recevez plus de mises à jour, Windows 10 continue de recevoir des mises à jour de sécurité pertinentes sur une base mensuelle. Cette fois, nous vous proposons le « Patch Tuesday » de février avec la mise à jour KB5010342.

Améliorations de la sécurité (KB5010342) :

Résout un problème qui entraîne l’échec d’une opération de modification LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) si l’opération contient les attributs SamAccountName et UserAccountControl. Le message d’erreur est « Erreur : 0x20EF. Le service d’annuaire a rencontré une erreur inconnue. »

Si vous souhaitez connaître toutes les petites améliorations de sécurité incluses dans cette mise à jour, vous devez entrer ce lien.

Problèmes connus

SYMPTÔME:

Les appareils sur lesquels Windows est installé à partir d’un support hors ligne personnalisé ou d’une image ISO personnalisée peuvent avoir Microsoft Edge (version précédente) supprimé par cette mise à jour KB5010342, mais pas automatiquement remplacé par le nouveau Microsoft Edge. Ce problème se produit uniquement lors de la création de supports hors ligne personnalisés ou d’images ISO en appliquant cette mise à jour à l’image sans installer au préalable la mise à jour de la pile de maintenance autonome (SSU) publiée le 29 mars 2021 ou après cette date.

Remarque : les appareils qui se connectent directement à Windows pour effectuer la mise à jour ne sont pas concernés. Cela inclut les appareils exécutant Windows dans le cadre d’une mise à niveau d’entreprise. Tout appareil qui se connecte à Windows Update doit toujours recevoir les dernières versions du SSU et la dernière mise à jour cumulative (LCU) sans aucune étape supplémentaire.

SOLUTION ALTERNATIVE:

Pour éviter ce problème, assurez-vous de télécharger d’abord le SSU publié le 29 mars 2021 ou une version ultérieure sur le support hors ligne personnalisé ou l’image ISO avant de télécharger le LCU. Pour ce faire, avec les packages SSU et LCU combinés désormais utilisés pour Windows 10, version 20H2 et Windows 10, version 2004, vous devrez extraire le SSU du package combiné. Suivez les étapes ci-dessous pour extraire l’utilisation de SSU :

Extrayez la cabine msu via cette ligne de commande (en utilisant le package pour KB5000842 comme exemple) : développez Windows10.0-KB5000842-x64.msu /f:Windows10.0-KB5000842-x64.cab Extrayez le SSU de la cabine précédemment supprimée via cette ligne de commande : développez Windows10.0-KB5000842-x64.cab /f:* Ensuite, vous aurez la cabine SSU, dans cet exemple nommée SSU-19041.903-x64.cab. Faites d’abord glisser ce fichier sur l’image hors ligne, puis sur la LCU.

Si vous avez déjà rencontré ce problème en installant le système d’exploitation avec le support personnalisé concerné, vous pouvez l’atténuer en installant directement le nouveau Microsoft Edge. Si vous avez besoin de déployer largement le nouveau Microsoft Edge pour les entreprises, consultez Télécharger et déployer Microsoft Edge pour les entreprises.

SYMPTÔME:

Après avoir installé la mise à jour du 21 juin 2021 (KB5003690), certains appareils ne peuvent pas installer de nouvelles mises à jour, telles que les mises à jour du 6 juillet 2021 (KB5004945) ou ultérieures. Vous recevrez le message d’erreur « PSFX_E_MATCHING_BINARY_MISSING ».

SOLUTION ALTERNATIVE:

Pour plus d’informations et une solution de contournement, consultez l’article KB5005322.

SYMPTÔME:

Après avoir installé cette mise à jour KB5010342, lors de la connexion à des appareils dans un domaine non approuvé avec Remote Desktop, les connexions peuvent ne pas être authentifiées lors de l’utilisation de l’authentification par carte à puce. Vous pouvez recevoir le message « Vos informations d’identification n’ont pas fonctionné. Les informations d’identification qui ont été utilisées pour se connecter à [nombre del dispositivo] ils n’ont pas fonctionné. Veuillez saisir de nouveaux identifiants » et « Échec de la tentative de connexion » en rouge.

SOLUTION ALTERNATIVE:

Ce problème est résolu avec la restauration des problèmes connus (KIR). Veuillez noter qu’il peut s’écouler jusqu’à 24 heures avant que la résolution ne se propage automatiquement aux appareils personnels non gérés et aux appareils professionnels non gérés. Le redémarrage de l’appareil Windows peut aider la résolution à s’appliquer plus rapidement à l’appareil. Pour les appareils gérés par l’entreprise qui ont installé une mise à jour affectée et rencontré ce problème, il peut être résolu en installant et en configurant une stratégie de groupe spéciale liée ci-dessous. Remarque Les appareils doivent être redémarrés après avoir configuré la stratégie de groupe spéciale. Pour obtenir de l’aide, consultez Comment utiliser la stratégie de groupe pour implémenter une restauration des problèmes connus. Pour des informations générales sur l’utilisation de la stratégie de groupe, consultez Présentation de la stratégie de groupe.

Fichiers d’installation de la stratégie de groupe :

Important Vérifiez que vous utilisez la stratégie de groupe appropriée pour votre version de Windows.