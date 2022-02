« Cette vidéo est trop populaire, vous ne pouvez pas la regarder » : parce que YouTube limite les vues

Certaines vidéos YouTube peuvent afficher un avertissement empêchant l’affichage du contenu. Il s’agit d’un nouvel outil conçu pour limiter la diffusion de contenus potentiellement dangereux.

« Cette vidéo n’est pas disponible ». L’erreur qui est apparue devant certains utilisateurs de YouTube au cours des dernières semaines peut sembler être un problème normal, mais ce n’est pas le cas. Pour le comprendre il suffit de lire le texte accompagnant la notice : « Cette vidéo est populaire ! En raison de l’historique limité de ce créateur, nous limitons le nombre de vues ». Bref, si la création d’un compte est récente et qu’une de ses vidéos commence à générer un grand nombre de vues, YouTube limite sa portée. Une démarche qui selon les conspirationnistes a un objectif bien précis : la censure de leurs thèses. Mais ce n’est pas le cas.

La politique de YouTube n’est pas vraiment nouvelle : la société a introduit les nouvelles règles en septembre 2021 concernant les vidéos en direct, d’abord réservées uniquement à ceux qui avaient au moins 1 000 abonnés puis ouvertes à tous, mais avec quelques limitations. L’une d’elles est que les petites chaînes ont une limite d’audience conçue pour empêcher les abus et la diffusion de contenus potentiellement dangereux. Cette politique concerne cependant les vidéos abusives en direct, mais aussi la plateforme au sens large. Et par conséquent, toute vidéo en direct de ceux qui comptent moins de 1 000 abonnés commençant à générer des vues peut afficher cet avertissement.

« Nous explorons toujours de nouvelles façons pour les créateurs d’utiliser plus de fonctionnalités tout en assurant la sécurité de notre communauté », a déclaré un porte-parole de YouTube à Mashable. « Pour aider les petits créateurs tout en prévenant les abus dans les flux mobiles, nous avons créé des restrictions de sécurité pour limiter la diffusion de contenus potentiellement dangereux. Si une chaîne compte moins de 1 000 abonnés, nous limitons le nombre de téléspectateurs dans les flux. ». La nouvelle règle aide également la plateforme à lutter contre deux situations spécifiques : ceux qui ont été interdits sur la chaîne principale et en rouvrent immédiatement une sous un faux nom et ceux qui diffusent des contenus interdits tels que des événements sportifs ou des films. Ce qui n’est pas clair, c’est la durée de cette limitation de vue – le message ne le précise pas.