Disney + a testé avec succès la diffusion d’événements en direct aux États-Unis

La vue d’ensemble : Disney diffuse déjà certains contenus en direct dans d’autres régions, comme la lutte en Indonésie ou le service Star+ en Amérique latine qui diffuse du contenu sportif en direct. Mais cette semaine, la plateforme Disney+ a été utilisée pour diffuser en direct un événement en Amérique du Nord pour la première fois, ouvrant une nouvelle porte à la plateforme populaire.

Disney + était l’un des services de streaming qui a diffusé en direct les nominations aux Oscars 2022 aux États-Unis. Il s’agit du premier événement diffusé en direct en Amérique du Nord par la plateforme. Bien que la société possède d’autres services qui gèrent le contenu en direct, il peut y avoir différents types d’événements mieux adaptés à Disney+.

Cela pourrait signaler un changement à venir, car Disney gère déjà la diffusion en direct en Amérique du Nord via Hulu et ESPN, qu’il possède et propose ensemble dans son Disney Bundle.

👀 Depois de incluir documentários da ESPN no catálogo hoje, o @DisneyPlus dos EUA parece estar testando eventos AO VIVO d’ESPN, assim como acontece no Star+! Um link exatamente igual aos eventos do Star+ apareceu no mapa do site do Disney+ dos EUA:https://t.co/BAfhof5OLV pic.twitter.com/474kH1uiWC – Helison Medeiros (@heli5m) 28 janvier 2022

Les nominations aux Oscars étaient sans doute un bon choix pour tester la diffusion en direct pour au moins deux raisons. Hulu a également diffusé les nominations, afin que les deux services puissent partager la charge du trafic. Deuxièmement, les fans de contenu Disney pourraient être spécifiquement intéressés par les Oscars, dans lesquels plusieurs films Disney sont en lice pour des récompenses.

À l’avenir, Disney + pourrait diffuser en direct des événements comme D23 ou tout autre où le contenu Disney est annoncé et discuté. Il pourrait évidemment diffuser la cérémonie des Oscars plus tard cette année, le 27 mars. Le mois dernier, une URL a été trouvé sur le plan du site Disney + indiquant qu’il pourrait également commencer à diffuser du sport.

Aux Oscars, Disney’s Encanto, Luca et Raya and the Last Dragon ont été nominés pour le meilleur long métrage d’animation. Encanto a également remporté une nomination pour la meilleure chanson originale (ce n’était pas « Nous ne parlons pas de Bruno »). Cruella a reçu deux nominations : une pour la conception de costumes et une autre pour le maquillage et la coiffure. Shang-Chi et Spider-Man : No Way Home ont été nominés pour les effets visuels.