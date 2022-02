MSI MEG Z690 Godlike se prépare pour le lancement à 2 099 $, mais uniquement pour certains acheteurs

Avis de l’éditeur : j’ai été absent de la scène matérielle depuis bien trop longtemps, mais je ne suis pas sûr que le temps passé puisse me préparer à une carte mère qui coûte près de 2 100 $. On pourrait facilement construire ou acheter un PC très compétent avec ce budget, mais bon, au moins l’option existe, hein ?

MSI a annoncé son produit phare MEG Z690 Godlike en décembre 2021, mais s’apprête à peine à le lancer. La carte EATX est basée sur le chipset Intel Z690 et dispose de quatre emplacements DIMM pouvant accueillir jusqu’à 128 Go de mémoire DDR5.

Vous obtenez également trois emplacements PCIe x16, six emplacements M.2 et six ports SATA III, un module Wi-Fi 6E intégré, deux connecteurs USB Type-C Thunderbolt 4 et une foule d’autres ports USB. Il existe également deux contrôleurs LAN, des dissipateurs thermiques à gogo et un panneau LCD IPS à écran tactile amovible.

Surnommé le tableau de bord M-Vision, le panneau de 3,5 pouces se branche à l’arrière de la carte mère et affiche les diagnostics du système comme la surveillance du matériel et les codes de débogage, et offre un accès direct aux fonctions Windows et plus encore.

C’est un peu à avaler à 2 099 $, et il sera sans doute difficile à trouver étant donné qu’il est produit en quantités limitées, MSI donnant la priorité à l’option d’achat pour ceux qui ont déjà acheté une carte mère GODLIKE ou une carte graphique MSI RTX 3080/3090. . Du bon côté, votre prix d’achat comprend un système de refroidissement liquide autonome pour votre CPU et 32 ​​Go de RAM Kingston Fury Beast GDDR5.