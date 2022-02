La barre des tâches de Windows 11 prépare des modifications importantes

Windows 11 a incorporé des modifications, mais pas autant que nécessaire. En fait, l’un des domaines les plus critiqués était la barre des tâches de Windows 11. C’est parce qu’elle a été un revers par rapport aux versions précédentes de Windows et que la perte de fonctionnalités est toujours une nuisance. Mais, il semble que l’équipe travaille sur plus de fonctionnalités pour améliorer la barre d’outils.

La barre d’outils sera plus réactive avec plus d’applications dans Windows 11

Aujourd’hui, nous avons pu découvrir, grâce à germon, actualités découvertes autour de la barre des tâches. Il semblerait que le géant de Redmond prépare des modifications visuelles et fonctionnelles de la barre des tâches de Windows 11. En plus de récupérer la fonctionnalité glisser-déposer, les ingénieurs de Microsoft préparent une modification fonctionnelle et esthétique de la barre des tâches.

Comme vous pouvez le constater, l’équipe Shell travaille sur bien plus que de simples autocollants. Croyez-moi, si cela ne dépendait que des développeurs, vous auriez de nombreuses améliorations de la barre des tâches prêtes à l’emploi, mais la gestion des grandes entreprises ne se mélange pas bien avec la prise en charge de plusieurs types d’utilisateurs à la fois. — Germon (@thebookisclosed) 8 février 2022

Comme vous pouvez le voir, la barre des tâches réserverait désormais un espace pour voir les applications qui ne rentrent pas de manière beaucoup plus esthétique au lieu d’y réserver un espace comme auparavant. Ceci est beaucoup plus conforme au style visuel de Windows 11 et une conception du passé est éliminée, l’adaptant aux temps nouveaux.

Nous voulions également souligner le tweet suivant d’Albacore dans lequel il loue l’équipe Windows et dans ce cas le Windows Shell. La question des autocollants a été critiquée sur Twitter et ce filtre nous rappelle que les développeurs ont beaucoup de choses prêtes. Le problème de Microsoft est que toute grande entreprise doit passer par beaucoup de bureaucratie interne pour faire avancer les choses.

Nous espérons que sous la direction de Panos Panay et Amanda Langowsky, ce travail s’accélérera et nous pourrons voir des fonctionnalités avec beaucoup plus de fluidité. De plus, ce tweet nous montre la réalité, l’équipe Windows travaille, mais elle est liée par les règles de l’entreprise.