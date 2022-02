Microsoft Edge 98 maintenant disponible, ce sont les nouvelles

Comme vous le savez déjà, Microsoft Edge dispose de différents canaux pour son développement. Le plus normal est que vous vous retrouviez dans leur canal stable et… il est temps de le mettre à jour. Le navigateur est maintenant à la version 98.0.110.8.43. Avec cette nouvelle version d’Edge, de nouvelles fonctionnalités parmi les plus intéressantes sont intégrées et qui incluent un mode de navigation dans Microsoft Edge où la sécurité est prioritaire. Est appelé Mode sécurisé super super

Quoi de neuf dans Microsoft Edge 98

Les nouvelles fonctionnalités de sécurité sont destinées à aider à protéger contre les exploits et les menaces 0-day. Ces fonctionnalités, cependant, sont cachées derrière certaines stratégies de groupe. Un pour le mode de sécurité, un pour empêcher les domaines répertoriés et un pour appliquer les domaines répertoriés. Dans ces liens, vous pouvez voir comment activer les nouvelles fonctions.

Outre la sécurité, Edge version 98.0.110.8.43 ajoute la possibilité de personnaliser des expériences multi-profils. Vous pouvez désormais créer une liste personnalisée de sites pour le changement automatique de profil dans Microsoft Edge. De plus, Microsoft a ajouté des numéros de version à trois chiffres à la chaîne de l’agent utilisateur. D’autre part, il a supprimé la sémantique SDP précédente de WebRTC Plan B. Et il a mis à jour les barres de défilement avec une conception basée sur la superposition. Cette fonctionnalité sera à edge://flags.

Comme toujours, cette version apporte également une tonne de mises à jour de politique. Celles-ci couvrent la barre d’adresse, le lancement automatique, les types de synchronisation et bien plus encore. Contrairement aux versions Dev où nous avons une documentation bien mieux compartimentée, dans ce cas nous n’avons extrait que les informations vraiment pertinentes. Si vous souhaitez lire le journal des modifications complet, vous pouvez le faire à partir du lien suivant, mais cette version met un accent particulier sur les politiques du navigateur.