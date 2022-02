Cette vidéo spectaculaire de la Lune passant devant la Terre est vraie : elle a été captée par un satellite

Celle publiée par la NASA est une vidéo spectaculaire de la face cachée de la Lune transitant par notre planète. Si beau qu’il semble faux : il a été filmé par un satellite à plus de 1,5 million de kilomètres de la Terre.

Elle est si belle qu’elle semble fausse, pourtant celle diffusée par la NASA dans la dernière heure est une vraie vidéo prise depuis un satellite à plus de 1,5 million de kilomètres. La séquence montrant le passage de la Lune devant la Terre a été prise par un satellite en 2015, capturant un élément que l’on voit rarement : en effet, la face cachée de notre satellite est montrée dans la vidéo, impossible à observer depuis le planète parce qu’elle est toujours cachée. Une face mystérieuse et difficile à atteindre, à tel point que la première mission à y atterrir fut celle chinoise lancée en janvier 2019.

Aujourd’hui, cependant, nous pouvons tous observer cette face particulière de la Lune grâce à la séquence d’images prises par le satellite Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), dont l’objectif principal est de surveiller les vents solaires. Parfois, cependant, le satellite est utilisé pour prendre des « selfies » spatiaux spectaculaires. Une procédure qui n’est en réalité pas si simple : la Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) du satellite ne dispose que de deux fenêtres sur toute l’année solaire pour capter une image de la Terre traversée par la Lune. DSCOVR a été lancé le 11 février 2015 et fête cette année ses 7 ans d’activité.

Générer une série d’images de ce type n’est cependant pas facile. Les images couleur d’EPIC nécessitent la fusion de trois expositions monochromes distinctes prises par l’appareil photo en succession rapide. En effet, la caméra prend une série de 10 images caractérisées par différents filtres, de l’infrarouge à l’ultraviolet, à partir desquelles il est ensuite possible d’extrapoler les canaux rouge, vert et bleu pour créer une image aux couleurs réalistes. Étant donné que les images sont prises à environ 30 secondes d’intervalle, vous remarquerez peut-être un léger artefact sur le côté droit de la Lune. «C’est incroyable à quel point la Terre est plus brillante que la Lune», a commenté Adam Szabo, scientifique du projet DSCOVR. « Notre planète est vraiment un objet brillant dans l’espace sombre. »