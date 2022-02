Voici combien gagne le streamer Grenbaud sur Twitch : la révélation lors d’une diffusion en direct

A l’occasion d’un live avec son ami Jody Cecchetto, Grenbaud a dû répondre aux questions franches des fans, essentiellement axées sur la situation sentimentale et économique.

Youtubeur, tiktoker, chanteur et même streamer : Grenbaud est à tous égards l’une des personnalités du web les plus populaires d’Italie. Pour preuve, en plus du nombre de fans et de followers sur les différents réseaux sociaux, ce sont ses revenus sur Twitch. C’est le streamer lui-même qui le déclare lors d’un live sur la plateforme d’alto en compagnie de son ami et collègue Jody Cecchetto, fils de Claudio Cecchetto. Durant le live, Grenbaud a dû répondre à des questions franches de fans, principalement axées sur la situation sentimentale et économique. Pour cette raison, à un certain moment du live, Jody a dû lui demander : « Combien as-tu gagné jusqu’à présent ? ». La réponse de Grenbaud confirme une fuite qui a fuité en ligne il y a quelque temps : environ 130 000 dollars. Un chiffre qui fait que Grenbaud pas riche, mais «riche», comme il le dit lui-même, le tout en seulement un an après l’ouverture de la chaîne Twitch, qui compte plus de 700 000 abonnés.

Le jeune Grenbaud de vingt ans fait partie des très jeunes qui, grâce aux réseaux sociaux et aux nouvelles plateformes, acquièrent des revenus d’une certaine profondeur. La liste publiée sur le net à l’automne dernier avec les revenus des streamers Twitch individuels, montre des revenus de centaines de milliers d’euros entre les mains de groupes souvent de moins de 30 ans, tant en Italie que dans le monde. Un phénomène qui ne concerne toutefois pas que la plateforme violette d’Amazon.

Récemment Forbes a publié la liste des youtubers et tiktokers les mieux payés en 2021. Dans ce cas précis les chiffres sont ahurissants et concernent majoritairement de très jeunes américains. À partir de la plateforme vidéo de Google, MrBeast (23 ans) est le créateur le mieux payé, avec une capitalisation vidéo de 54 millions de dollars rien qu’en 2021. TikTok voit plutôt le domaine des sœurs D’Amelio, Charlie (17 ans) et Dixie (20 ans), avec Ventes 2021 de 17,5 millions de dollars et 10 millions de dollars respectivement. En restant dans le labyrinthe de TikTok, les entreprises qui exploitent la popularité des créateurs à des fins commerciales sont en mesure de débourser 100 000 $ à 250 000 $ par publication.