Rockstar confirme que le travail sur le prochain jeu Grand Theft Auto est « en bonne voie »

La vue d’ensemble : Une fois sur PS5 et Xbox Series, Grand Theft Auto V aura trouvé sa place sur trois grandes générations de consoles. C’est impressionnant, mais peut-être pas autant étant donné que GTA V est le deuxième jeu le plus vendu derrière Minecraft avec plus de 155 millions d’exemplaires vendus.

Rockstar Games a enfin confirmé que la prochaine entrée de la série Grand Theft Auto est en bonne voie.

Personne n’a sans doute fait plus avec un seul jeu que Rockstar n’a fait avec Grand Theft Auto V. Le jeu d’action-aventure en monde ouvert a fait ses débuts fin 2013 sur PlayStation 3 et Xbox 360, avant de se retrouver sur PlayStation 4 et Xbox One. plus d’un an plus tard. Une version pour PC a été abandonnée en 2015.

Rockstar a transformé son succès avec GTA V en GTA Online, le mode multijoueur du jeu. La version en ligne s’est avérée un succès retentissant, offrant à Rockstar une autre source de revenus lucrative sans avoir à créer un tout nouveau jeu.

Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier tous les membres de la communauté GTA Online d’avoir joué avec nous tout au long de 2021. Alors que nous entrons dans notre troisième génération de consoles et avec bien d’autres à venir en 2022 et au-delà, voici un aperçu de ce qui est en route. https://t.co/8KbrCRSBc2 pic.twitter.com/ia0WAnKPhR – Jeux Rockstar (@RockstarGames) 4 février 2022

GTA V et GTA Online arriveront sur PlayStation 5 et Xbox Series avec prise en charge de la résolution 4K, jusqu’à 60 images par seconde, mises à niveau de texture et de distance de dessin, options HDR et ray tracing, et plus encore le 15 mars.

Finalement, le temps passé sous les projecteurs de GTA V s’estompera et Rockstar en est bien conscient. La société a déjà commencé à travailler sur son successeur, vraisemblablement surnommé Grand Theft Auto VI, mais c’est tout ce qu’ils sont prêts à partager pour le moment.

« Avec chaque nouveau projet dans lequel nous nous lançons, notre objectif est toujours d’aller considérablement au-delà de ce que nous avons déjà livré », a déclaré Rockstar, ajoutant qu’ils « ont hâte de partager davantage dès que nous serons prêts ».

Les rumeurs concernant le prochain jeu majeur de la série GTA persistent depuis des années, mais c’est l’une des premières fois que Rockstar sort et confirme qu’il existe et qu’il est en développement.