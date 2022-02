Le New York Times a acheté le jeu de mots viral Wordle

Vue d’ensemble : le New York Times a acheté les droits du jeu de mots quotidien Wordle, et il rejoindra le portefeuille de jeux de réflexion originaux du Times. Le créateur Josh Wardle a lancé le jeu de mots en ligne à la fin de l’année dernière, qui donne aux joueurs six essais pour deviner un mot mystère de cinq lettres. Sa popularité est passée de 90 joueurs le 1er novembre à plus de 300 000 joueurs deux mois plus tard. Aujourd’hui, des millions de personnes jouent quotidiennement au jeu.

Wardle, dans une interview avec BBC Radio 4 début janvier, a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de monétiser le jeu et qu’il ne voulait pas qu’il domine le temps des joueurs comme d’autres jeux à succès tentent de le faire.

Comme le célèbre lutteur professionnel « The Million Dollar Man » Ted DiBiase l’a proclamé, « Tout le monde a un prix ».

Le Times n’a pas révélé le prix total qu’il a payé pour Wordle, mais a déclaré qu’il se situait dans les sept chiffres.

Une mise à jour sur Wordle pic.twitter.com/TmHd0AIRLX – Josh Wardle (@powerlanguish) 31 janvier 2022

Le média a déclaré qu’au moment où Wordle passera au Times, il sera libre de jouer pour les joueurs nouveaux et existants, ajoutant qu’aucune modification ne sera apportée à son gameplay. On ne sait pas combien de temps cela restera le cas, mais il faut penser qu’éventuellement, le Times va le mettre derrière un paywall pour le monétiser.

Le New York Times a commencé à publier un jeu de mots croisés dans son édition du dimanche en 1942. Il est devenu un article quotidien en 1950 et en 2014, la publication a commencé à ajouter de nouveaux jeux à sa bibliothèque, notamment Mini Crossword, Spelling Bee, Letter Boxed, Tiles et Vertex.