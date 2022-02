Il y a un « triangle des Bermudes » dans l’espace qui envoie des satellites en chute libre

Au-dessus de l’océan Atlantique Sud se trouve une zone surnommée le « Triangle des Bermudes de l’espace » car elle envoie des satellites en dévastation. Voici à quoi cela est dû.

Nous avons tous entendu parler du tristement célèbre « Triangle des Bermudes », une zone de l’océan Atlantique Nord où des dizaines d’avions et de navires disparaîtraient dans les airs. En réalité, les données officielles indiquent que les accidents ne se produisent pas dans cette zone à un rythme plus élevé que dans d’autres régions de la planète, c’est donc un véritable mythe alimenté par les théories du complot. Une zone avec des propriétés sinistres similaires – mais cette fois parfaitement réelles – existe dans l’espace ; ce n’est pas un hasard s’il a été surnommé le « Triangle des Bermudes de l’Espace ». Il est situé exactement au-dessus de l’Atlantique Sud et s’étend de la côte du Chili au Zimbabwe : son nom est Anomalie de l’Atlantique Sud (SAA) et est une zone dans laquelle le champ magnétique terrestre est nettement plus faible, ce qui représente un problème important pour les engins spatiaux tels que les satellites. et les stations orbitales.

La raison de ce fort affaiblissement du champ géomagnétique dans cette zone de la Terre fait l’objet d’études depuis plusieurs années, mais les causes semblent être liées à quelque chose qui se passe sous le sol de l’Afrique. « Sous l’Afrique, à la limite noyau-manteau juste au-dessus du noyau de fer liquide, le champ est inversé. C’est quelque chose que nous appelons un patch de flux inversé », a déclaré le professeur John Tarduno, professeur de géophysique à l’Université de Rochester, à Space.com. « C’est ce patch qui semble causer la majeure partie de l’affaiblissement du champ magnétique et du SAA », a commenté l’expert.

Les conséquences sur les engins spatiaux, comme indiqué, peuvent être importantes. Le champ magnétique nous protège en effet des rayonnements de très haute énergie venant du Soleil (vent solaire) et de l’espace en les bloquant à haute altitude, mais dans la zone du « Space Bermuda Triangle » il les fait descendre beaucoup plus bas altitudes précisément à cause du champ magnétique affaibli. Cela affecte les zones où passent les engins spatiaux. Lorsque des satellites et d’autres véhicules traversent cette vaste anomalie, leur électronique se détraque, ne répond pas aux commandes et perd les communications. « Les satellites traversant cette région subissent de plus grandes quantités de rayonnement au point où des dommages pourraient survenir », a déclaré le professeur Tarduno.

Cela représente un danger concret tant pour le fonctionnement des appareils que pour la sécurité des éventuels astronautes à bord des véhicules spatiaux. Autant dire que, pour contrer les effets de l’anomalie de l’Atlantique Sud, lorsque le célèbre télescope spatial Hubble – qui orbite 100 kilomètres plus haut que l’ISS – passe à travers l’anomalie, il s’éteint une dizaine de fois par jour. Cet arrêt automatisé prend 15% de son temps, période pendant laquelle il est incapable de collecter des données scientifiques. La Station Spatiale Internationale (ISS) s’est dotée de boucliers supplémentaires pour résister à ce véritable bombardement de particules énergétiques dans le SAA. C’est aussi pourquoi les astronautes portent des appareils appelés dosimètres qui peuvent indiquer en temps réel s’ils s’exposent à des niveaux trop dangereux de rayonnements ionisants. En 2016, l’agence spatiale japonaise (JAXA) a même perdu le satellite Hitomi de 273 millions de dollars juste au moment où il traversait cette zone dangereuse de l’espace.

L’anomalie au-dessus de l’Atlantique Sud n’est pas statique, mais se déplace et s’étend, c’est pourquoi de nombreux chercheurs se sont engagés à comprendre sa dynamique. Pour certains, cela peut même être le signe de l’inversion du champ magnétique terrestre.