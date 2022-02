La FTC se penche sur l’accord Activision de 68,7 milliards de dollars de Microsoft

En bref: la décision de Microsoft d’acheter l’éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard a été un grand choc, mais l’accord ne sera conclu qu’en 2023. En attendant, les régulateurs étudient d’éventuels problèmes antitrust au moment même où ils préparent une refonte de la fusion. directives à la lumière des nouvelles réalités du marché.

Contrairement à d’autres géants de la technologie comme Apple, Google, Facebook et Amazon, Microsoft a réussi à éviter de nombreux contrôles réglementaires, en particulier en ce qui concerne les acquisitions. Le mois dernier, le géant de Redmond a annoncé qu’il achetait l’éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars – sa plus grande acquisition à ce jour, et la FTC étudie actuellement son potentiel de nuire à la concurrence dans l’industrie du jeu.

S’il est conclu, l’accord transformera Microsoft en la troisième plus grande société de jeux vidéo après Tencent et Sony. Auparavant, la société avait également acquis le développeur de Minecraft Mojang, le fabricant de Psychonauts 2 Double Fine Productions et Bethesda Softworks. Étant donné que Microsoft a fait une frénésie d’achats, il n’est pas surprenant que cela ait attiré l’attention des régulateurs, et il semble que le ministère de la Justice laisse la FTC mener l’enquête dans cette affaire.

Il convient également de noter que la FTC et le DOJ prévoient de procéder à un examen des directives sur les fusions pour voir si elles sont trop permissives. Cette décision a été annoncée plus tôt ce mois-ci à la lumière d’une industrie technologique de plus en plus concentrée et d’une augmentation des dépôts de demandes de fusion en 2020 et 2021, de nombreux signes indiquant une poursuite de cette tendance dans les années à venir.

Microsoft n’est pas la seule entreprise à faire des acquisitions stratégiques ces derniers temps, Take-Two Interactive cherchant également à acheter Zynga pour 12,7 milliards de dollars. Cette semaine, Sony a accepté d’acheter Bungie, le développeur derrière Halo : Combat Evolved et Destiny 2 pour 3,6 milliards de dollars. Et bien que le PDG de Sony PlayStation, Jim Ryan, affirme que l’acquisition n’était pas une réponse aux autres grandes acquisitions annoncées cette année, il est difficile de ne pas considérer cela comme une consolidation rapide de l’industrie du jeu vidéo.