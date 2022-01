Qu’est-ce que HDMI 2.1a et quelles sont les différences avec HDMI 2.1 ?

L’interface multimédia haute définition, mieux connue sous le nom de HDMI, est en constante évolution. Une étape majeure a été l’introduction de HDMI 2.1 au CES en janvier 2017. Car avec la forte augmentation du débit de données maximal (48 Gbit/s), des éléments tels que le HDR dynamique, l’eARC, les fréquences d’images variables et les résolutions 4K à 120 Hz seulement devenu possible.

Semblable au HDMI 2.0a de 2015, le HDMI 2.1a est une mise à niveau relativement mineure, mais il apporte avec lui un élément crucial : le Source-Based Tone Mapping (SBTM). Cela améliore la communication entre les terminaux connectés et augmente la qualité de l’image.

Qu’est-ce que le SBTM ?

Le Source-Based Tone Mapping existe déjà sous une forme similaire dans Dolby Vision, Dolby Vision Gaming, HDR10+ Gaming ou HGiG : La lecture HDR d’une source vidéo – par exemple un lecteur de streaming ou une console de jeu – s’adapte automatiquement aux possibilités techniques de le périphérique de sortie. Ceci s’applique également aux moniteurs, téléviseurs ou projecteurs.

SBTM ne peut pas être activé et désactivé, il s’agit plutôt d’un échange intelligent d’informations entre les appareils respectifs. Les images complètes et les zones individuelles des images sont ainsi optimisées.

SBTM est particulièrement utile pour les jeux – mais aussi pour une qualité optimale lors de la diffusion de films ou de séries. (Photo : Samsung)

En d’autres termes, SBTM est capable de mieux exploiter le potentiel de n’importe quel écran en n’utilisant pas simplement un ensemble fixe de plages de couleurs et de luminosité, mais en exploitant les capacités techniques de l’écran. Dans le meilleur des cas, le résultat est un contenu plus contrasté, plus harmonieux et une qualité d’affichage optimale lorsque différents types de contenu (HDR, SDR, HDR dynamique) peuvent être vus en même temps.

HDMI 2.1a devrait aider avec SBTM à ce que HDR10, HDR10+ et Dolby Vision fonctionnent mieux et plus facilement. Mais comme pour HDMI 2.1, les fabricants n’ont pas à intégrer la fonctionnalité dans leurs produits.

SBTM est une avancée par rapport à la cartographie des tons

Le mappage de tonalité précédent, utilisé depuis l’introduction du HDR, réduit la plage de contraste d’une image HDR à une norme fixe afin qu’elle puisse être affichée sur les téléviseurs conventionnels. Cela seul est génial, mais : Grâce à SBTM, l’appareil de lecture sait ce que le téléviseur peut techniquement afficher. Et cela peut être plus que « conventionnel ». En conséquence, les résultats sont parfaitement adaptés à la télévision. C’est donc un net progrès. SBTM permet au HDR de mieux développer sa plage dynamique élevée.

Plus de calibrage HDR manuel

Les gamers en particulier connaissent le calibrage fastidieux et manuel des écrans pour le meilleur affichage possible des jeux HDR. Dolby Vision Gaming et HDR10+ Gaming peuvent vous aider. Avec HDMI 2.1a, l’étalonnage avant la lecture est également éliminé – même sans les normes mentionnées. La condition préalable est que le PC ou la console et l’écran prennent en charge HDMI 2.1a.

HDMI 2.1a possible via une mise à jour logicielle

Selon l’institution HDMI Licensing Administrator, qui licencie la norme pour les entreprises, HDMI 2.1a et donc SBTM pour les décodeurs, lecteurs Blu-ray, consoles de jeux, PC et autres appareils pourraient apparaître via une mise à jour du firmware. La 2.1a n’est donc qu’une solution de niveau logiciel ; En principe, un nouveau matériel ou même des câbles HDMI différents ne seraient pas nécessaires.

De nouveaux câbles ne sont pas nécessaires pour HDMI 2.1a. (Photo : Administrateur des licences HDMI)

Mais ici on pouvait encore s’attendre à l’une ou l’autre surprise à l’avenir. Après tout, les fabricants ne sont pas obligés de publier des mises à jour pour leurs produits. Les entreprises pourraient utiliser HDMI 2.1a ou SBTM comme nouvelle fonctionnalité pour les futurs appareils afin d’encourager les clients à acheter.

Aucun nouveau matériel requis pour HDMI 2.1a

Dans le courant de l’année, le HDMI Forum en charge de la norme souhaiterait adopter la version 2.1a et ainsi la diffuser aux constructeurs. Une chose est sûre : HDMI 2.1a est entièrement compatible avec HDMI 2.1.

Il y a de fortes chances qu’un appareil HDMI 2.1 qui prend déjà en charge Dolby Vision (Gaming) ou HDR10+ Gaming soit mis à jour vers 2.1a. En revanche, vous ne bénéficiez du SBTM que si tous les appareils connectés disposent de 2.1a.