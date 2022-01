Atari combine les NFT avec des loot boxes pour célébrer son 50e anniversaire

Avis de l’éditeur : Atari s’est associé à Republic Realm pour le développement et le lancement de jetons cadeaux non fongibles (GFT) qui combinent essentiellement des NFT traditionnels avec des boîtes à butin. Les gamers vont-ils s’y mettre ? Nous le saurons bien assez tôt.

Les GFT ressemblent à des coffrets cadeaux emballés, mais « déballez » à une date précise pour révéler une surprise. Chaque GFT est un NFT sur la blockchain Ethereum, et la collection initiale célébrera les 50 ans d’activité d’Atari. L’ensemble de 10 GFT s’inspirera des jeux emblématiques de la société, chacun étant produit en quantité limitée et achetable avec une carte de crédit ou une crypto.

Inscrivez-vous pour la collection Atari 50th Anniversary NFT en édition limitée sur https://t.co/0JS1xiL5Dn Sécurisez votre place et bénéficiez d’une remise de 10% #GFTshoppe #nft #atari pic.twitter.com/iZQ8NkRK5Z — Atari (@atari) 27 janvier 2022

Les GFT seront disponibles à l’achat dans la boutique GFT à partir du 1er février 2022 et seront frappées en éditions communes, rares et épiques. Les GFT épiques sont les plus rares, avec moins d’un pour cent de la collection entrant dans cette catégorie.

Atari n’est pas étranger au monde virtuel. En octobre 2020, la société a lancé sa propre crypto-monnaie, l’Atari Token. La pièce a connu une croissance décente en avril-mai 2021, mais ces gains ont depuis été anéantis. Au moment de la rédaction, les jetons Atari valent environ 0,035 $ chacun.

Atari pourrait avoir plus de chance avec les NFT. La période de liste blanche pour le drop NFT a déjà expiré, donc la seule façon de participer à l’action est de tenter votre chance à partir du 1er février. pas besoin d’attendre trop longtemps pour le savoir.