Objet mystérieux découvert à 4 000 années-lumière de la Terre : « Je n’ai jamais rien vu de tel »

En analysant les données du radiotélescope Murchison Widefield Array (MWA), un objet mystérieux a été découvert dans l’espace, émettant des signaux jamais vus auparavant.

Crédit : ICRA

Un objet a été découvert à 4 000 années-lumière de la Terre qui émet des signaux radio jamais vus auparavant, qui se répètent à intervalles réguliers toutes les 18 minutes et 11 secondes. Cette pulsation inhabituelle dans les basses fréquences dure à chaque fois 30 à 60 secondes et libère une énorme quantité d’énergie. Le signal a été détecté en analysant les données d’archives du radiotélescope Murchison Widefield Array (MWA), installé à la station Boolardy en Australie occidentale. C’est un instrument qui fonctionne à basse fréquence (entre 70 et 300 MHz) composé de milliers de curieuses antennes – semblables à des araignées – disséminées dans le désert. Le signal, auquel les scientifiques ont donné le nom imprononçable de GLEAM-X J162759.5-523504.3, a été détecté dans des données recueillies entre janvier et mars 2018, lors d’une enquête du projet GaLactic and Extragalactic All-sky MWA » (ou « GLEAM » ) qui sonde des centaines de milliers de sources extragalactiques.

Une équipe de recherche dirigée par des scientifiques du Centre international de recherche en radioastronomie (ICRAR) de l’Université Curtin de Bentley a découvert et décrit le signal mystérieux et a collaboré étroitement avec des collègues de la section Espace et astronomie du CSIRO (Commonwealth Scientific and Organisation de recherche industrielle). Les chercheurs, coordonnés par l’astrophysicienne Natasha Hurley-Walker, ont été surpris et déconcertés après avoir intercepté le signal intermittent. « C’était totalement inattendu. C’était un peu effrayant pour un astronome car il n’y a rien de connu dans le ciel qui le fasse. Et c’est en fait assez proche de nous, à environ 4 000 années-lumière. C’est dans notre cour galactique », a déclaré le scientifique. La répétition des signaux radio n’est pas un phénomène inhabituel dans l’espace ; il suffit de penser aux énigmatiques Fast Radio Bursts ou à celles des pulsars (une étoile à neutrons qui tourne à des vitesses impressionnantes) ; cependant, ils sont émis de l’ordre de secondes ou même de millisecondes. Pas au rythme de trois en une heure. Ce n’est pas un hasard si le professeur Hurley-Walker a d’abord pensé qu’il s’agissait de quelque chose d’artificiel, comme un avion ou un satellite, mais ensuite les investigations ont déterminé que le signal provenait toujours du même point (à 4 000 années-lumière de la Terre, dans la constellation del Regolo / Norma) et la source suivait les mouvements célestes.

Alors qu’est-ce qui pourrait émettre un tel signal qui n’a jamais été vu auparavant ? Les astrophysiciens ont fait deux hypothèses : une étoile à neutrons ultra-magnétique appelée magnétar ou, bien qu’avec des probabilités plus faibles, une étoile naine blanche fortement magnétisée. S’il s’agissait de la première hypothèse, nous serions face au premier magnétar de très longue période jamais identifié par les scientifiques. Ce sont des objets considérés comme possibles par les modèles théoriques, mais qui n’avaient jamais été observés directement (et en théorie ils ne devraient pas émettre des signaux aussi brillants que GLEAM-X J162759.5-523504.3).

D’après les calculs, il a été déterminé que l’objet émettant le signal est beaucoup plus petit que le Soleil et très dense, de plus son émission est polarisée, il doit donc être guidé par des champs magnétiques très puissants. Malheureusement, le signal n’a été intercepté que pendant ces deux mois de 2018 ; dans l’intervalle, sa source aurait pu exploser ou continuer son émission à des fréquences non détectées. Les chercheurs continueront de sonder la zone où il a été découvert pour vérifier un éventuel réveil. Les détails de la recherche « Un transitoire radio avec une émission périodique inhabituellement lente » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature.