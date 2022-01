Le GPU de bureau RTX 3050 de Nvidia est lancé et vendu rapidement

La grande image : la GeForce RTX 3050 de Nvidia a été officiellement mise en vente cette semaine et s’est rapidement vendue en quelques heures. Aux États-Unis, Newegg, Best Buy et Micro Center avaient tous des cartes en vente, mais ont vu leur inventaire se tarir peu de temps après le lancement.

Sur Newegg, nous ne voyons pas moins de 17 cartes et packs proposés par des sociétés comme Asus, Gigabyte, Zotac et MSI. Les prix varient de 249,99 $ à 594,98 $, et 13 des 17 offres étaient limitées au programme de loterie Newegg’s Shuffle. Tous sont actuellement répertoriés comme étant en rupture de stock.

Best Buy n’a que deux cartes dans son système, la Gigabyte GeForce RTX 3050 Eagle OC et la Gigabyte GeForce RTX 3050 Gaming OC, pour 349,99 $ et 379,99 $, respectivement, mais les deux sont épuisées au moment de la rédaction de cet article.

Micro Center n’a aucune carte RTX 3050 disponible à l’achat en ligne, avec une disponibilité très limitée en magasin dans certains magasins de détail pour cinq cartes différentes. Si vous habitez près d’un Micro Center physique et que vous voulez une carte, cela vaut la peine de vérifier, mais attendez-vous à payer une prime pour ces modèles overclockés (le moins cher commence à 329,99 $)

B&H Photo avait également un inventaire, mais encore une fois, ils sont tous partis maintenant. Curieusement, Amazon n’a pas encore répertorié de cartes 3050.

Comme on pouvait s’y attendre, de nombreuses cartes sont déjà apparues sur eBay. Un Gigabyte GeForce RTX 3050 Eagle OC de Best Buy, par exemple, est répertorié pour 599,99 $ tandis qu’une autre liste demande 899 $ pour la version Gaming OC. Les cartes de MSI, Asus et Zotac sont également répertoriées dans la fourchette de prix de 700 $.

Les rumeurs qui ont précédé le lancement de la carte suggéraient qu’elle ne serait pas idéale pour l’extraction de crypto, ce qui a amené certains à croire qu’elle pourrait être plus facilement disponible à l’achat au détail.