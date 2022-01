Warner Music et Sandbox proposent des concerts en direct au métaverse

En bref : Le jeu Sandbox s’associe à Warner Music Group (WMG) pour créer le premier monde sur le thème de la musique dans le métaverse du jeu. Baptisé Warner Music Group LAND, le monde de la compagnie de musique disposera d’un lieu pour les performances en direct, ainsi que d’un parc à thème pour les visiteurs.

Avez-vous déjà imaginé voir un concert de Bruno Mars, The Black Keys, Cardi B, Ed Sheeran ou Michael Bublé dans le métaverse ? Eh bien, grâce au nouveau partenariat de WMG avec The Sandbox, c’est maintenant une possibilité.

L’accord entre le conglomérat de maisons de disques et le développeur est le premier accord de Sandbox avec une importante société de musique et marque l’entrée de WMG dans le vers NFT. Compte tenu du portefeuille de labels de WMG, qui comprend Atlantic, Warner Records, Elektra et Parlophone, The Sandbox a désormais accès à une vaste liste d’artistes pour des expériences musicales en direct.

Avec ce partenariat, WMG espère créer un nouvel espace virtuel de divertissement musical, permettant aux fans de dialoguer avec certains de leurs artistes préférés via le métaverse.

« Notre partenariat avec The Sandbox ajoute une nouvelle couche de possibilités dans le métaverse, avec la propriété de biens immobiliers virtuels », a déclaré Oana Ruxandra, CDO & EVP, développement commercial chez WMG. « En tant que pionnier, Warner Music a obtenu l’équivalent d’une propriété en bord de mer dans le métaverse. Sur le LAND, nous développerons des expériences musicales sociales persistantes et immersives qui défient les limites du monde réel et permettront à nos artistes et à leurs fans de s’engager comme jamais avant. »

« Nous façonnons The Sandbox comme une destination de divertissement amusante où les créateurs, les fans et les joueurs peuvent profiter d’expériences immersives inédites et être plus étroitement connectés à leurs artistes musicaux préférés grâce aux NFT », a déclaré Sébastien Borget, COO et Co-fondateur de The Sandbox. « Ce partenariat stratégique avec Warner Music Group fait avancer le métaverse ouvert vers des initiatives appartenant à des fans et dirigées par la communauté – les possibilités sont très excitantes. »

Pour célébrer cet accord, The Sandbox organisera une vente LAND (terrain virtuel) tout au long du mois de mars 2022 afin que les fans puissent acheter des zones virtuelles adjacentes à l’espace de WMG.

Pour ceux qui ne sont pas au courant, The Sandbox est un métaverse de jeu développé par Pixowl Inc. (propriété d’Animoca Brands) qui permet aux joueurs de créer des mondes numériques avec des personnages originaux et des actifs de diverses franchises et marques. The Sandbox travaille avec plus de 200 partenaires, dont The Walking Dead, Snoop Dogg, Adidas, Deadmau5, Steve Aoki, Richie Hawtin, The Smurfs, Care Bears, Atari, ZEPETO et CryptoKitties.