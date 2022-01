Vos yeux peuvent dire à l’avance si vous risquez une crise cardiaque

Cela a été découvert par une équipe de recherche internationale dirigée par des universitaires de l’Université de Leeds, analysant les scans oculaires effectués lors d’examens oculaires de routine avec un nouveau système d’intelligence artificielle.

Une nouvelle méthode de diagnostic, qui intègre un système d’intelligence artificielle dans les scans rétiniens qui sont normalement effectués lors des examens oculaires de routine, peut révéler tôt le risque de développer une maladie cardiaque, y compris une crise cardiaque. Il a été développé par une équipe de recherche internationale dirigée par des chercheurs de l’Université de Leeds au Royaume-Uni, qui a mis au point une technique qui pourrait révolutionner les programmes de dépistage préventif.

Comme indiqué, la nouvelle approche se concentre sur l’analyse des scans oculaires à l’aide d’un système d’intelligence artificielle, programmé par des chercheurs pour détecter la présence de petits changements dans les vaisseaux sanguins de la rétine, ou certaines variations que des études antérieures ont montré être associées au cœur et l’identification des patients à haut risque de maladie coronarienne. Dans leur travail, publié dans le magazine Intelligence des machines naturellesl’équipe a rapporté que le système ainsi programmé était capable de prédire le risque de crise cardiaque avec une précision de 70 à 80 % et que le même système pouvait être utilisé comme deuxième méthode de référence pour un examen cardiovasculaire approfondi.

Parlant de l’utilisation de l’intelligence artificielle et des perspectives d’emploi futures, le professeur Alex Frangi, professeur du Jubilé de diamant en médecine computationnelle à la School of Computing de l’Université de Leeds, qui a supervisé la recherche : « Les maladies cardiovasculaires, y compris les crises cardiaques, sont la principale cause de décès prématuré dans le monde et la deuxième cause de mortalité au Royaume-Uni« A expliqué l’expert, soulignant comment grâce à cette technique de diagnostic innovante, cela sera très probablement possible »révolutionner le dépistage des maladies cardiaques« .

« Les scans rétiniens sont relativement peu coûteux et couramment utilisés dans de nombreuses études oculaires. Grâce au dépistage automatisé, les patients à haut risque de tomber malade pourraient être orientés vers des services cardiaques spécialisés – a souligné Frangi -. Le système pourrait également être utilisé pour suivre les premiers signes de maladie cardiaque« .

Pour programmer le système, les chercheurs ont utilisé le soi-disant l’apprentissage en profondeur, un processus d’apprentissage automatique qui reposait sur l’analyse des scanners rétiniens et cardiaques de plus de 5 000 personnes, dont les données ont été extraites de la Biobank UK, une base de données biomédicale britannique qui collecte depuis 2006 des informations cliniques et sur le mode de vie d’environ 500 000 citoyens britanniques. Cela a permis au système d’identifier des associations entre des modifications spécifiques des vaisseaux sanguins de la rétine et des problèmes cardiovasculaires chez les patients, de sorte qu’une fois appris, le même système pourrait estimer la taille et l’efficacité de pompage du ventricule gauche associées aux scans rétiniens seuls.

« Un ventricule dilaté – les auteurs de la recherche précisent dans une note – il est lié à un risque accru de maladie cardiaque. Avec ces informations, combinées aux données démographiques de base, à l’âge et au sexe du patient, le système d’IA a fait des prédictions sur le risque de crise cardiaque au cours des 12 prochains mois.« .

Le système d’intelligence artificielle s’est avéré être « un excellent outil pour révéler les modèles complexes qui existent dans la nature, et c’est ce que nous avons trouvéAjouté Sven Plein, professeur d’imagerie cardiovasculaire à la British Heart Foundation de l’Université de Leeds et co-auteur de la recherche. Nous avons dévoilé le schéma complexe des changements rétiniens associés aux changements cardiaques« .