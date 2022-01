Ultra RAM : tout ce que vous devez savoir sur la révolution de la RAM

La RAM de votre PC (également appelée mémoire) est un type de stockage à court terme utilisé pour stocker temporairement des données. C’est l’un des composants les plus importants de l’ordinateur car il détermine parfois la vitesse à laquelle votre PC peut traiter les informations.

Des chercheurs de la Faculté de physique et d’ingénierie de l’Université de Lanchester au Royaume-Uni ont récemment annoncé une percée dans la soi-disant UltraRAM et ont enregistré les résultats dans un article de recherche.

UltraRAM est un nouveau type de RAM supérieur aux types conventionnels car il combine les avantages de la RAM et du stockage de masse et possède d’autres propriétés intéressantes.

La différence entre la RAM et le stockage de masse

Pour mieux comprendre UltraRAM, vous devez d’abord comprendre les différences entre la RAM et le stockage de masse. Parce que c’est exactement là qu’intervient l’UltraRAM.

Random Access Memory (RAM) est un type de mémoire informatique accessible de manière aléatoire, c’est-à-dire dans n’importe quel ordre. D’autre part, il existe une mémoire séquentielle, à laquelle vous ne pouvez accéder que dans l’ordre dans lequel vous y avez enregistré les données.

Un exemple de stockage séquentiel est la bande magnétique. La mémoire séquentielle est rarement utilisée de nos jours. Les CD de musique, par exemple, sont une forme mixte. Vous pouvez passer aux différentes pistes, c’est la partie d’accès aléatoire. Mais pour pouvoir avancer rapidement dans une chanson, vous devez jouer la partie précédente de la chanson. C’est la partie séquentielle.

De telles barres de RAM pourraient devenir obsolètes avec Ultra-RAM.

Vous pouvez utiliser la RAM comme espace de travail temporaire pour exécuter des programmes et charger des données. Plus vous avez de RAM, plus vous pouvez charger de programmes et de données à la fois sans ralentir votre PC. Si vous avez besoin de plus de mémoire que de RAM disponible, le PC utilise votre SSD ou HDD, ce qui entraîne un bégaiement dans les jeux et les programmes car les disques durs sont nettement plus lents.

temporaire Dans le cas de la mémoire principale, cela signifie que les données sont supprimées dès que la mémoire est déconnectée de la source d’alimentation. Ceci est également connu sous le nom de mémoire volatile. La mémoire non volatile, quant à elle, est un SSD ou un disque dur HDD, car ceux-ci stockent vos données même lorsqu’ils ne sont pas connectés à une alimentation électrique.

UltraRAM : Un remplacement possible de la RAM et du SSD ?

L’UltraRAM veut maintenant combiner le meilleur des deux mondes et ainsi rendre redondante la précédente séparation de la RAM et du disque dur. UltraRAM n’est pas temporaire, il peut donc stocker vos données même lorsqu’il n’est pas connecté à l’alimentation, et il a la vitesse de la RAM ordinaire.

Selon les projections, il peut stocker vos données pendant au moins 1 000 ans. Bien sûr, les chercheurs n’ont pas encore pu tester cela – ils pourront peut-être vous en dire plus à ce sujet. En attendant, si vous souhaitez mettre à niveau votre RAM existante, nous vous expliquerons comment fonctionne la mise à niveau de la RAM à l’aide d’un ordinateur portable Alienware 17 R4.

UltraRAM a le potentiel d’être la prochaine grande chose dans le monde des puces de mémoire, mais il reste encore quelques défis avant qu’il ne soit disponible dans le commerce.

UltraRAM n’est pas encore prêt pour la production

Le nouveau type de support de stockage n’est pas encore prêt pour la production. Les chercheurs travaillent toujours à améliorer la méthode de stockage et à éradiquer les problèmes de démarrage. Mais je ne peux pas vous dire en détail sur quoi vous travaillez, car la technologie est extrêmement complexe.

Il faudra peut-être un certain temps avant qu’UltraRAM entre en production. Source : Unsplash

Une question importante sera certainement de savoir comment et si l’UltraRAM peut être produite à grande échelle. Parce que pour être prête pour le grand public, la technologie doit être abordable pour le client final. Ceci s’applique également si la technologie doit être installée dans d’autres appareils.

Si la mémoire se retrouve dans les smartphones, les consoles et les ordinateurs portables, cela affectera bien sûr également les prix de ces produits. Bien sûr, il est également possible que l’ultra-RAM devienne moins chère à long terme que la combinaison de la mémoire principale et du stockage de masse, et que cela ait un effet bénéfique sur les prix des produits. Mais d’ici là, il va falloir être patient.

Conclusion : UltraRAM est-il l’avenir de la technologie mémoire ?

En résumé, UltraRAM pourrait apporter de grands changements. Si la nouvelle RAM parvient réellement à remplacer la RAM conventionnelle et le SSD ou le HDD, la structure de la mémoire de nombreux appareils sera bientôt différente.

Une mémoire pour tout : à l’avenir, vous pourrez simplement acheter un module Ultra RAM de 3 téraoctets et vous n’aurez plus à vous soucier de l’espace disque dur ou de la RAM dans les jeux ou autres programmes. L’échange entre RAM et disque dur serait également superflu. L’avenir de la technologie de stockage sera plus économe en énergie, plus fiable et, espérons-le, plus abordable.

D'ici là, vous pouvez en savoir plus sur les différents types de RAM conventionnels ici :

