L’iPhone se déverrouillera même si vous portez la façade (et sans l’Apple Watch)

Selon les dernières rumeurs, il semblerait qu’Apple teste une nouvelle fonctionnalité Face ID qui permettrait de déverrouiller le téléphone même lorsque l’on porte un masque, un objet avec lequel il faut désormais composer quotidiennement. La nouvelle option devrait arriver avec la prochaine mise à jour iOS 15.4. En témoignent les photos postées sur Twitter par Brandon Butch, un youtubeur bien connu du monde Apple, qui montrent la fonction « Use Face ID With a Mask ». Photos ensuite tirées du site MacRumors. Apple affirme que l’iPhone est capable de s’authentifier en reconnaissant des caractéristiques uniques autour de la zone des yeux, bien que Face ID soit plus précis s’il peut voir le visage sans masque. Selon ce qui est rapporté par le portail 9to5Mac, il semble que l’option ne sera disponible que sur les appareils les plus récents, comme les iPhone 12 et 13, sans qu’il soit nécessaire de posséder une Apple Watch comme c’est le cas actuellement.

La nouvelle fonctionnalité Face ID devrait arriver prochainement, compte tenu des nombreuses demandes des utilisateurs d’Apple. Avec la pandémie en cours, le masque est un élément essentiel du visage, notamment au travail. Parmi ceux qui réclament la nouvelle option de reconnaissance faciale, il y a même le personnel du MTA, le système de métro de New York. En attendant la sortie officielle, Apple a déjà apporté quelques conforts grâce à de précédentes mises à jour. Par exemple, iOS 13.5 détecte le masque facial et demande rapidement le mot de passe au lieu de tenter une authentification faciale. La mise à jour 14.5 est plutôt utile pour ceux qui ont Apple Watch, qui est capable d’activer la reconnaissance faciale tout en portant le masque, tant que la smartwatch est connectée. La prochaine étape sera la mise à jour tant attendue d’iOS 15.4, qui rendra la fonction de reconnaissance disponible sur les derniers modèles d’iPhone sans avoir besoin d’avoir un appareil Apple Watch avec vous. Les mises à jour officielles viendront plus tard : pour le moment, Apple n’a publié aucun commentaire à ce sujet.