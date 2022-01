Meilleure RAM pour Intel Core de 12e génération : DDR4 contre DDR5

Dans cet article, nous examinerons de plus près les performances de mise à l’échelle de la mémoire avec les processeurs Intel Alder Lake, ou plus précisément le Core i9-12900K, bien que ces résultats devraient s’appliquer à l’ensemble de la gamme Core de 12e génération, en particulier lorsque le processeur est limité.

Dans une fonction de référence précédente, nous avons déjà examiné la mémoire DDR4-3600 par rapport à la mémoire DDR5-6000 sur 41 jeux et avons constaté que la mémoire DDR5 plus récente et plus chère n’était que 4 % plus rapide en moyenne, même si elle était jusqu’à 20 %. plus rapidement dans quelques titres sélectionnés. Les mémoires DDR4 et DDR5 utilisées dans ces tests étaient très chères, nous voulons donc aujourd’hui comparer une gamme de kits de mémoire couvrant une gamme de prix plus large, qui ont tous été fournis par Corsair.

L’idée de ce test n’est pas de prendre quelques kits premium puis d’ajuster manuellement les timings et les fréquences, ce que nous avons fait dans le passé. Au lieu de cela, nous voulons tester des kits de mémoire que vous pouvez réellement acheter et voir comment ils fonctionnent et se comparent. Nous avons contacté Corsair et soumis une longue liste de kits que nous voulions tester et ils ont eu la gentillesse de nous aider.

Au total, nous avons neuf kits de mémoire de 32 Go des séries Vengeance LPX, Vengeance RGB RT, Vengeance RGB Pro et Dominator Platinum RGB, couvrant des vitesses DDR de 2400 à 6200. Nous avons utilisé tous les timings par défaut pour chaque kit, et avons des graphiques étiquetés avec les horaires principaux pour chacun. Nous avons simplement chargé XMP sur les cartes mères MSI Z690 Tomahawk DDR4 et DDR5 et, dans deux cas, ajusté manuellement le mode de vitesse pour afficher les performances de la vitesse 1 et de la vitesse 2.

Pour compléter notre banc de test, nous avons utilisé une Radeon RX 6900 XT pour tous les tests, et avec cela, passons aux résultats…

Bande passante et latence de la mémoire

Nous commencerons par examiner la bande passante mémoire à l’aide du test de copie d’AIDA64. En utilisant le kit DDR4-2400 dans sa configuration d’origine, qui est par défaut en mode Gear 2, nous envisageons un débit de seulement 33,5 Go/s. Le passage à la vitesse 1 augmente ce chiffre de 17 %, mais même dans ce cas, nous sommes toujours limités à un peu moins de 40 Go/s.

La DDR4-2933 offre une légère amélioration des performances car elle a augmenté la bande passante de près de 30 %, tandis que la DDR4-3200 utilisant des timings légèrement plus faibles n’améliore la bande passante que de 2 % supplémentaires. Au-delà de ce point, les améliorations pour la DDR4 sont assez minimes et en passant de 3200 à 4000, nous envisageons une augmentation de 15%. Ce n’est pas rien, mais pour une augmentation de fréquence de 25%, ce n’est pas un gros saut qui s’explique par l’augmentation des timings.

Corsair a fourni un kit DDR4 plus rapide, mais cela ne fonctionnait pas sur notre carte Z690, nous avons donc atteint le maximum de DDR4-4000 avec un peu moins de 60 Go/s. Cela suggère que, comme d’habitude, en tenant compte des prix, CL16 DDR4-3600 à CL18 DDR4-3800 aura le plus de sens.

De la DDR4-4000 à la DDR5-4800, nous constatons une augmentation de 16 % du débit et nous sommes maintenant presque à 70 Go/s. Ensuite, de 4800 à 5200, nous envisageons une augmentation de 9 %, de 5200 à 5600 une augmentation de 6 %, et enfin une augmentation de 11 % à 6200, atteignant une vitesse de transfert impressionnante de 88 Go/s. Mais la bande passante mémoire n’est pas tout et pour de nombreuses charges de travail, la latence de la mémoire est plus importante, alors examinons cela.

Ici, nous avons les données de latence de la DRAM AIDA64. La latence DRAM fait référence au délai entre le moment où une commande est entrée et le moment où les données sont disponibles. Ainsi, la meilleure façon d’évaluer la réactivité d’un module de mémoire est de mesurer la latence en termes de nanosecondes.

Repères d’application

La latence CAS ou les minutages CL ne sont qu’une partie de l’équation, vous ne pouvez donc pas juger les performances de la RAM en fonction des seuls minutages CL, c’est pourquoi beaucoup de gens ont été confus par la DDR5 et ses chiffres CL apparemment élevés. La vitesse de la mémoire (fréquence) et les synchronisations CL (latence) jouent un rôle essentiel dans les performances du système.

Dans l’état actuel des choses, la DDR5 n’a pas atteint les fréquences ou les délais dont elle a besoin pour battre la plupart des modules DDR4 en termes de latence, bien qu’elle offre beaucoup plus de bande passante.

Il y a aussi le rapport DRAM à prendre en compte, qu’Intel appelle désormais les vitesses 1, 2 et 4. En mode vitesse 1, le contrôleur de mémoire fonctionne à la même fréquence que la DRAM, tandis que la vitesse 2 voit le contrôleur de mémoire fonctionner à la moitié de la vitesse de la mémoire et cela augmente considérablement la latence, mais peut vous permettre d’exécuter la mémoire à des fréquences plus élevées pour une bande passante accrue.

Avec la mémoire DDR4, vous souhaitez idéalement utiliser la vitesse 1 car vous auriez besoin d’exécuter la mémoire autour des vitesses DDR5 pour compenser l’augmentation de la latence. Avec la DDR4-2400, nous envisageons une augmentation de 40 % de la latence lors du passage de la vitesse 1 à la vitesse 2, et cela va paralyser les performances dans les tâches sensibles à la mémoire, telles que les jeux.

En ce qui concerne la mémoire DDR4, nous voyons à nouveau que le point idéal se situe autour de la barre des 3600, la DDR4-4000 réduisant à peine la latence par rapport à ce qui a été vu avec le kit CL16 3600.

Ensuite, avec la DDR5, nous voyons que malgré la fréquence de fonctionnement beaucoup plus élevée, la latence ne s’améliore pas par rapport à ce que nous voyons avec la DDR4 et c’est parce que le contrôleur de mémoire Alder Lake ne peut pas fonctionner à un rapport 1: 1 avec la DRAM, nous obligeant à utilisez le mode Gear 2 pour tous les tests DDR5. Même à 6200, nous envisageons toujours une latence de 63ns, ce qui est même supérieur à la mémoire DDR4-3200 CL16. Donc, pour l’instant, la DDR5 prospérera dans les applications et les jeux qui nécessitent une grande bande passante mémoire et ne sont pas aussi sensibles à la latence.

Cela dit, de nombreuses applications sont à la fois sensibles à la latence de la mémoire et à la bande passante, comme Corona. Donc, si vous avez une bande passante mémoire faible associée à des performances de latence faibles, les performances globales vont chuter et nous le constatons avec le kit DDR4-2400 utilisant le mode gear 2, qui était le mode par défaut pour cette configuration.

Cependant, avec le reste des kits de mémoire offrant soit de fortes performances de bande passante, soit une latence respectable, nous ne voyons pas plus de 11 % de différence entre les kits les plus rapides et les plus lents. La DDR4-4000 CL18 utilisant la vitesse 1 a fourni les meilleurs résultats, mais les DDR4-3200 et 3600 CL16 ont également battu tous les kits DDR5.

Fait intéressant, Adobe Photoshop est plus sensible à la bande passante mémoire, ce qui profite à la mémoire DDR5 car ils ont produit les meilleurs résultats. Cela dit, les DDR4-3600 et 3200 CL16 n’étaient pas beaucoup plus lents que la plupart des kits DDR5, mais si vous recherchez des performances maximales dans cette application, plus la mémoire DDR5 est rapide, mieux c’est.

Repères de jeu

Il est temps pour quelques jeux et nous commencerons avec Rainbow Six Siege en utilisant le préréglage de qualité ultra à 1080p avec la Radeon RX 6900 XT. Assez incroyablement, le 12900K peut piloter plus de 500 ips en utilisant la mémoire DDR4-2400 en mode gear 2 et cela signifie que les meilleurs résultats DDR4 qui ont été observés avec la mémoire DDR4-3200, n’étaient que 9% plus rapides en comparant la fréquence d’images moyenne, ou 14 % plus rapide pour les bas de 1 %.

La mémoire DDR4-4000 permettait une fréquence d’images moyenne similaire, mais l’augmentation de la latence a réduit les creux de 1%. La DDR5, en revanche, a réussi à atteindre la fréquence d’images moyenne, mais devait fonctionner à 6200 vitesses avant de pouvoir dépasser les 1% de la mémoire DDR4 de haute qualité.

En augmentant la résolution à 1440p, les choses changent un peu, bien que les marges soient maintenant plus petites à mesure que nous devenons limités par le GPU. Pourtant, la DDR5-5200 et les versions ultérieures offrent désormais les meilleures performances faibles de 1% associées aux fréquences d’images moyennes les plus élevées, même si la DDR5-6200 n’est que 3% plus rapide que la DDR4-3200.

Horizon Zero Dawn a été testé en utilisant le préréglage de qualité « Favor » légèrement réduit et nous recommencerons avec les données 1080p. Pour la plupart, nous semblons assez limités en GPU et ce sera le cas pour les propriétaires de 12900K dans la grande majorité des jeux, même avec un GPU extrême.

Une fois que nous avons atteint la DDR4-2933 CL16, nous sommes sur le point de maximiser ce qui peut être réalisé ici. La mémoire DDR5 à cadence plus élevée offre une légère amélioration des performances, mais nous parlons au maximum d’une augmentation de 4% par rapport à la DDR4-3600.

Le passage à 1440p réduit encore les marges déjà faibles et maintenant tout ce qui est au-dessus de la DDR4-3200 offre essentiellement le même niveau de performances.

Shadow of the Tomb Raider est très gourmand en CPU, mais à 1080p avec un 6900 XT, nous sommes en mesure de faire passer le jeu d’un CPU limité à un GPU limité au moment où la DDR4-2933 CL16 est atteinte. Nous constatons de petites améliorations à mesure que les performances de la mémoire augmentent, mais de 2933 à 6200, nous envisageons une augmentation de 7% en 1% de bas, c’est tout.

Le passage à 1440p neutralise les résultats des tests à l’exception du mode gear 2 pour la mémoire DDR4-2400 qui a fait chuter la fréquence d’images moyenne de 13%.

Cyberpunk 2077 a été testé en utilisant le préréglage de qualité moyenne et à 1080p, nous constatons une différence de performances raisonnablement importante entre les différentes configurations de mémoire. La configuration à deux vitesses DDR4-2400 freine complètement les performances, car le simple passage à la vitesse 1 a augmenté la fréquence d’images moyenne de 41 %.

Ensuite, de 2400 à 2933, nous constatons une nouvelle augmentation de 12% et à ce stade, la DDR4 est au maximum avec 3200, 3600 et même 4000 offrant seulement quelques images supplémentaires.

La DDR5 fait évoluer un peu les performances, la DDR5-4800 était 4% plus rapide que la DDR4-4000 et la 3600 et nous avons continué à voir un gain d’environ 3 à 4% à chaque étape jusqu’à la DDR5-6200, atteignant 178 ips en moyenne. Au final, cela signifiait que la DDR5-6200 était 13 % plus rapide que la DDR4-4000.

Passer à 1440p commence à introduire un goulot d’étranglement GPU, mais il est intéressant de noter que l’augmentation de la bande passante de la DDR5 contribue à améliorer les performances, et le passage de la DDR4-4000 à la DDR5-4800 a augmenté la fréquence d’images moyenne de 5 % tout en n’ayant pratiquement aucun impact sur les bas de 1 %. .

Enfin, nous avons Hitman 3, et à 1080p, seule la configuration DDR4-2400 gear 2 ralentit sensiblement. Le passage à la vitesse 1 a augmenté les fréquences d’images de 16% et à partir de là, la DDR4 a culminé avec le kit 3600 qui n’était que 5% plus rapide que 2400 en utilisant la vitesse 1.

Encore une fois, la DDR5 n’a pas fait grand-chose pour améliorer les bas de 1%, mais la fréquence d’images moyenne a été augmentée de 5%, même avec le kit de spécifications 4800.

En augmentant la résolution à 1440p, où nous poussons toujours plus de 200 ips pour la plupart, le Core i9-12900K a été assez bien maximisé en utilisant la DDR4-2933. Bien sûr, nous constatons une augmentation de 7 % des bas de 1 % de la DDR4-2933 à la DDR5-6200, mais c’est une différence négligeable compte tenu de l’augmentation massive des offres de bande passante DDR5.

Quel kit mémoire DDR4/DDR5 pour Alder Lake ?

C’est un aperçu complet des performances d’Alder Lake en utilisant une large gamme de kits de mémoire DDR4 et DDR5 avec le Core i9-12900K. Maintenant la question est, que devriez-vous acheter ? La meilleure façon de répondre à cette question est de regarder d’abord les prix…

Bien que nous ayons testé la mémoire DDR4-2400 et 2933, autant ignorer ces kits étant donné qu’ils coûtent généralement plus cher que la DDR4-3200, voire 3600 dans certains cas. Le prix commence vraiment à environ 100 $ pour un kit DDR4-3200 CL16 de 32 Go, et la mémoire Corsair Vengeance LPX que nous avons utilisée coûte 115 $.

Ensuite, pour la DDR4-3600, le kit LPX coûte 140 $ avec le Vengeance RGB RT que nous avons utilisé au prix de 150 $, bien que le prix de la mémoire similaire commence à environ 120 $. Ensuite, nous avons la DDR4-4000, qui pour la plupart n’était pas plus rapide que le kit 3600, mais chez Corsair, vous envisagez un prix de départ de 200 $. À noter, vous pouvez trouver des kits de spécifications similaires tels que la série G.Skill Ripjaws V pour seulement 135 $, et franchement, cette mémoire est extrêmement difficile à battre à ce prix.

Le sweet spot pour la mémoire DDR4 se situe autour de la gamme 3600 à 4000…

Le sweet spot pour la mémoire DDR4 se situe autour de la gamme 3600 à 4000, selon les prix dans votre région. Pour les joueurs, la DDR4-3200 CL16 et les versions ultérieures fonctionneront plutôt bien et tireront le meilleur parti du Core i9-12900K lorsque le processeur est limité, alors faites votre achat en gardant ces informations à l’esprit.

Pour tous ceux qui cherchent à maximiser la valeur d’un processeur Alder Lake, la mémoire DDR4 est ce que vous recherchez, et il n’y a aucun intérêt à aller au-delà de la DDR4-4000. Donc, si la DDR4-3200 CL16 et la DDR4-4000 CL18 ont des prix assez similaires dans votre région, autant opter pour 4000.

En ce qui concerne la DDR5, il ne sert à rien d’y investir pour le moment, à moins que vous ne vouliez simplement le meilleur des meilleurs, auquel cas vous optez pour une mémoire de spécification 6000+ qui coûte à peu près le même montant que le processeur 12900K. Nous voyons peu de raisons d’opter pour la mémoire 4800 à 5600 plus abordable si vous jouez, d’autant plus que vous serez probablement limité par le GPU le plus souvent.

Pour les charges de travail de productivité, où le temps c’est de l’argent, vous pourrez peut-être justifier le coût de la DDR5 haut de gamme, mais vous voudrez également vous assurer que le 12900K est le processeur le plus rapide pour cette charge de travail, sinon le Ryzen 9 5950X ou un Threadripper Le processeur pourrait être un meilleur investissement.

Raccourcis d’achat :

Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 C16 sur Amazon

Corsair Vengeance RVB DDR4 3600 C18 RT sur Amazon

Corsair Vengeance RGB Pro DDR4 3200 C16 sur Amazon

Corsair Dominator Platinum RVB DDR4 3600 C18 sur Amazon

Corsair Dominator Platinum RVB DDR5 5200 C40 sur Amazon

G.Skill Ripjaws V DDR4 3600 CL16 sur Amazon

Intel Core i9-12900K sur Amazon

AMD Ryzen 9 5950X sur Amazon

AMD Radeon RX 6900 XT sur Amazon