Melanie Ham, la youtubeuse de couture bien connue, décède à 36 ans

Le cancer rare dont elle a été diagnostiquée en 2020, un angiomyolipome épithélioïde, l’a emportée à seulement 36 ans. Elle laisse deux enfants et un mari, Robert. C’est lui qui annonce l’actualité sur les réseaux sociaux.

La youtubeuse californienne Melanie Ham n’y est pas parvenue. Le cancer rare dont elle a été diagnostiquée en 2020, un angiomyolipome épithélioïde, l’a emportée à seulement 36 ans. Elle laisse deux enfants et un mari, Robert. C’est lui qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux, même si le décès est survenu le 12 janvier. Un silence qui a duré des jours pour métaboliser la perte atroce après presque deux ans de maladie. « C’est avec le cœur lourd et une profonde tristesse que je partage la nouvelle de la disparition de ma douce, extraordinaire et belle épouse Mélanie » commence ainsi le post de Robert sur Instagram, « Nous sommes à 9 jours de notre 16e anniversaire » rapporte-t-il plus tard.

Melanie Ham s’est fait connaître sur YouTube pour ses vidéos de tutoriels de couture et de crochet. La chaîne, qui porte son nom, a été ouverte en 2011, obtenant immédiatement un grand nombre d’abonnés, jusqu’à 819 000 aujourd’hui. Parmi les contenus les plus populaires, il y a « Tutoriel pour une couverture au crochet pour débutants », publié il y a 7 ans et qui compte actuellement près de 6 millions de vues et plus de 49 000 likes. Mélanie a également parlé de la maladie à travers ses vidéos pour garder la grande communauté informé, qui ces jours-ci se rassemble sur YouTube. Il y a de nombreux commentaires sous les vidéos pour un dernier adieu. « Aucun mot ne peut exprimer à quel point je suis désolé pour elle et sa famille. Le monde a perdu une âme merveilleuse, un créateur fabuleux et une lumière positive sur ces rues YouTube », écrit une maman sous son dernier contenu, « Beginner’s Guide to Crochet », daté du 30 avril 2021.

Son mari Robert se souvient de son courage et de son dévouement. Un véritable drame familial qui prive YouTube d’un créateur aimé et apprécié. En témoignent les plus de 71 millions de vues au total depuis l’ouverture de la chaîne « Melanie Ham » il y a 11 ans.