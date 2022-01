WinRAR 6.10 s’intègre déjà au nouveau menu contextuel de Windows 11

Souvent, les développeurs prennent les choses à bras-le-corps, c’est ce qui s’est passé avec les gens de WinRAR. Après l’annonce de Windows 11, les développeurs de WinRAR ont assuré qu’ils intégreraient le nouveau menu contextuel de Windows 11. Cependant, ils ont pris leur temps et avec la nouvelle version le support de Windows XP est supprimé. De plus, la mise à jour apporte de nombreuses innovations.

WinRAR 6.10 dit bonjour à Windows 11 et au revoir à Windows XP

Microsoft a intégré un nouveau menu contextuel dans son système d’exploitation Windows 11. Pour que les entrées d’application apparaissent ici, les applications doivent explicitement intégrer la nouvelle fonctionnalité. L’ancien menu est affiché, mais nous devons faire plus de pas pour arriver au même endroit. Les développeurs de WinRAR ont maintenant mis à jour leur logiciel et intégré le nouveau menu contextuel avec la version 6.10. Les utilisateurs ont la possibilité de cliquer avec le bouton droit de la souris pour ajouter des fichiers à une archive et envoyer le fichier compressé.

Dans les paramètres du programme de décompression de fichiers, les utilisateurs peuvent désormais sélectionner les commandes WinRAR à afficher dans le menu contextuel. De plus, WinRAR dans Windows 11 a une option avec laquelle les éléments peuvent être affichés dans l’ancien menu contextuel. Utilisation de la combinaison de touches « Maj + F10 » ou une entrée de registre, il est possible d’utiliser le bon vieux menu contextuel des versions précédentes de Windows.

En plus de l’intégration dans le nouveau menu contextuel, la mise à jour ajoute la prise en charge des fichiers avec les extensions « .zst » et « .zipx ». Vous pouvez voir tous les changements de cette version 6.10 sur le site du fabricant, à ce lien.

Nécessite au moins Windows Vista

Selon Ghacks, WinRAR version 6.10 nécessite au moins Windows Vista. Par conséquent, Windows XP n’est plus pris en charge. Ainsi, le programme fonctionne toujours sous Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 et Windows 11.