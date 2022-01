Personne n’achète la Radeon RX 6500 XT d’AMD malgré une meilleure disponibilité

Pourquoi c’est important : Le lancement du RTX 3050 de Nvidia a été bien mieux accueilli que celui du RX 6500 XT d’AMD, comme le montrent les critiques sans doute plus positives. Cette dernière carte ne s’envole pas des étagères, donc l’offre Team Green a de bonnes chances d’éloigner les joueurs – si le prix est correct.

L’AMD Radeon RX 6500 XT est un produit étrange qui a été lancé au moment le plus inopportun avec un prix indicatif qui ne le qualifie même pas de ponction d’argent. Malgré les bonnes ou les mauvaises motivations de Team Red derrière cette version de carte graphique profondément défectueuse, sa seule réussite est que les scalpeurs et les mineurs de crypto-monnaie semblent s’en être éloignés.

Notre propre Steven Walton a écrit une critique cinglante de la carte, mais son point de vue est partagé par d’autres critiques qui pensent également qu’AMD a trop réduit les fonctionnalités et les spécifications. La RX 6500 XT était censée être une carte graphique d’entrée de gamme avec suffisamment de puissance pour offrir des jeux en 1080p à des détails moyens-élevés sans se ruiner, mais ses limitations techniques la font paraître mauvaise même contre la bonne vieille RX 580 – une moins d’énergie -Produit efficace mais plus capable.

Une semaine après le lancement, le RX 6500 XT est introuvable au PDSF ou à proximité, ce qui n’est pas une énorme surprise. Si nous suivons les listes de Newegg, la version Asus TUF est la plus chère à 418,99 $ tandis que le PowerColor offre le modèle le plus abordable à « seulement » 269,99 $. C’est loin du PDSF de 199,99 $, et un prix demandé ridicule pour ce qui est essentiellement un GPU pour ordinateur portable bas de gamme transformé en une carte graphique de bureau qui doit être installée dans un emplacement PCIe 4.0 pour que cela en vaille la peine.

Avant le lancement effectif, AMD a promis de travailler en étroite collaboration avec les partenaires AIB pour assurer un approvisionnement solide en nouvelles cartes. Et comme le GPU Navi24 est une puce relativement petite mesurant 107 mm², la société peut en intégrer davantage dans une plaquette.

Le plus gros problème du RX 6500 XT est que la GeForce RTX 3050 de Nvidia est un meilleur produit à presque tous les égards. Contrairement à AMD, Nvidia a choisi d’utiliser le silicium GA106 plus cher du RTX 3060, l’a associé au double de la quantité de VRAM (8 gigaoctets) et l’a intégré dans une carte PCIe x8. Il sera probablement plus cher que le RX 6500 XT et peut souffrir de problèmes de disponibilité, mais il n’est pas non plus particulièrement attrayant pour les mineurs. Le temps nous dira quelle entreprise a bien joué ses cartes, car les joueurs voteront avec leur portefeuille.