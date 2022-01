En Afrique, il y a un « lac tueur » qui ressemble à un paradis mais cache un secret mortel

Les niveaux élevés de dioxyde de carbone et de méthane piégés dans les profondeurs du lac Kivu pourraient déclencher une explosion catastrophique, provoquant un nuage toxique qui mettrait en danger la vie de millions de personnes.

Le lac Kivu en Afrique / Myriam Asmani

Le lac Kivu, à la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, est l’un des plans d’eau les plus inquiétants d’Afrique, même s’il ressemble à première vue à un véritable paradis. Entouré de douces collines qui baignent ses eaux transparentes, le Kivu est décidément moins paisible qu’il n’y paraît, comme le suggère aussi le surnom de « lac tueur » que lui ont valu les experts et les scientifiques.

Le Kivu est en fait l’un des lacs qui bordent la vallée du Rift en Afrique de l’Est, où le continent est lentement déchiré par les forces tectoniques. Ces contraintes amincissent la croûte terrestre et déclenchent une activité volcanique qui, pendant des milliers d’années, a provoqué la dissolution de quantités massives de dioxyde de carbone et de méthane suffisamment profondément pour être extrêmement destructrices si elles étaient libérées. Si cela devait se produire, ce qu’on appelle dans le jargon une éruption limnique se produirait, c’est-à-dire une énorme explosion de gaz des eaux profondes vers la surface qui pourrait provoquer un tsunami et, surtout, un nuage toxique qui mettrait en danger la vie de millions de personnes. de personnes. .

Bateaux de pêche sur le lac Kivu / Steve Evans

Il n’y a que trois lacs de ce type dans le monde, et tous les trois sont africains : les lacs Kivu et Nyos et Monoun dans le nord-ouest du Cameroun. Ces deux derniers ont subi des éruptions limniques dans les années 1980 et, dans le cas de Nyos, le potentiel létal de ce lac volcanique a été tragiquement mis en évidence lors de l’éruption du 21 août 1986. Probablement causée par un glissement de terrain, l’explosion a provoqué un mélange rapide d’eau dissoute. du dioxyde de carbone avec les couches supérieures du lac et la libération d’un nuage mortel qui a asphyxié environ 1 800 personnes dans les villages voisins. Par rapport à Nyos, qui ne piège que le dioxyde de carbone, le lac Kivu présente le risque supplémentaire de méthane, dont la libération dans l’air pourrait provoquer une détonation destructrice.

Actuellement, plus de deux millions de personnes vivent dans les environs du Kivu, dont environ un million dans la ville de Bukavu en République démocratique du Congo. En comparaison, il y avait environ 14 000 personnes qui vivaient dans la région de Nyos au moment de l’éruption, donc le même événement serait beaucoup plus catastrophique.

Une éruption limbique du « lac tueur » n’est pas seulement une préoccupation théorique. Les analyses de l’histoire géologique du site ont en effet indiqué qu’au moins une éruption antérieure s’est probablement produite il y a entre 3 500 et 5,000 ans, et peut-être que beaucoup d’autres se sont produites relativement plus récemment. Selon les scientifiques, les niveaux de gaz piégés dans les profondeurs sont désormais suffisamment élevés pour déclencher un nouvel événement, bien qu’ils ne puissent pas prédire exactement quand cela pourrait se produire.