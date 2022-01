Sony pourrait répondre à l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft en rachetant EA

Bottom line: Le paysage du jeu a été profondément ébranlé, et nous ne sommes même pas dans un mois complet en 2022. D’autres accords pourraient être en cours, mais la réponse des régulateurs au rachat d’Activision Blizzard par Microsoft jouera probablement un grand rôle dans déterminer quand ou si elles se produisent.

Take-Two Interactive a fait avancer les choses avec son acquisition de Zynga pour 12,7 milliards de dollars, mais c’est Microsoft qui a vraiment remué le pot avec son offre de 68,7 milliards de dollars pour acheter Activision Blizzard.

En ce qui concerne l’accord avec Microsoft, beaucoup se sont demandé comment Sony et d’autres pourraient réagir.

Les analystes d’Enders Analysis estiment que si Sony veut sauter dans le train des fusions et acquisitions, son meilleur pari pourrait être un rachat d’Electronic Arts. Avec une capitalisation boursière actuelle d’environ 37 milliards de dollars, cependant, il serait beaucoup plus abordable pour Sony de viser des objectifs de valeur inférieure comme Take-Two ou Ubisoft, qui sont évalués à 18,33 milliards de dollars et 6,9 milliards de dollars, respectivement.

L’analyste de MKM Partners, Eric Handler, semble quant à lui penser que Disney pourrait être intéressé par une course chez EA. « Un excellent moyen pour Disney de tirer parti de son avenir numérique et pour Bob Chapek de sortir de l’ombre de Bob Iger serait d’acheter EA », a déclaré Handler.

D’autres acteurs sont également apparus récemment qui pourraient faire une course sérieuse dans l’industrie du jeu comme Netflix. Le directeur de l’exploitation, Greg Peters, a récemment déclaré que le géant du streaming se concentrait sur la création de jeux basés sur des franchises qu’il possède déjà comme Stranger Things, mais était également ouvert à la possibilité d’octroyer une licence IP de gros jeux que les gens reconnaîtraient.

Le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft n’en est qu’à ses débuts. Les régulateurs pourraient s’impliquer, et cela pourrait dicter la façon dont d’autres grandes entreprises décident de procéder.

Crédit image : JeShoots, cottonbro