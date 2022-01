PUBG connaît une croissance massive des joueurs après être passé au modèle free-to-play

En bref: Krafton a annoncé en décembre son intention de faire passer PlayerUnknown’s Battlegrounds à un modèle free-to-play (F2P) le 12 janvier 2022. Le développeur a tenu sa promesse et sur la base des premières données, il semble que l’entreprise ait pris la bonne décision .

Krafton a déclaré que dans la semaine suivant la transition F2P, le jeu a vu une augmentation de 468% du nombre de nouveaux joueurs. Dans certaines régions, comme l’Asie du Sud-Est et l’Amérique du Sud, la croissance des nouveaux utilisateurs a atteint 537 %.

De plus, le temps de jeu moyen sur PC et consoles a augmenté de 100 % d’une semaine à l’autre par rapport à la semaine précédant le changement F2P. Sur PlayStation, les joueurs ont enregistré une augmentation de 400 % du temps de jeu.

Pendant la transition, PUBG était également le jeu le mieux classé sur Steam, nous dit-on.

PUBG est arrivé sur Steam Early Access en 2017 et a mené la charge en popularisant le genre Battle Royale. Plus de 75 millions d’exemplaires du jeu ont été vendus sur PC et consoles, ce qui le place au cinquième rang des jeux les plus vendus de tous les temps derrière des poids lourds comme Minecraft, Grand Theft Auto V, Tetris et Wi Sports.

Krafton espère maintenir l’élan grâce à des cadeaux. Les joueurs qui jouent à PUBG pendant au moins une heure entre 16 h 00, heure du Pacifique, le 28 janvier et 15 h 59, heure du Pacifique, le 30 janvier, recevront une récompense spéciale pour chaque jour où ils « s’enregistreront ». Des détails supplémentaires peuvent être trouvés sur le site de presse PUBG.