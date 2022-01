Ce robot à six pattes est capable de skier

À l’avenir, l’équipe pense que le robot pourra participer à des courses de ski robotisées, mais aussi patrouiller dans les montagnes et soutenir les sauvetages dans la neige.

L’équipe de chercheurs de l’Université Jiao Tong de Shanghai a publié une série de photos et de vidéos pour présenter le dernier ouvrage : un robot à six pattes capable de skier comme des olympiens. C’est du moins le but ultime, mais pour l’instant, les tests n’ont été effectués que sur des pistes débutantes et intermédiaires. Au cours de ces tests, le robot a montré qu’il pouvait maintenir l’équilibre en position debout, en virage et en évitant les obstacles et sur des parcours de 400 mètres avec une pente de 18 degrés, sa vitesse atteint 10 mètres par seconde. En général, le robot a montré une « flexibilité et une agilité » élevées lors des tests, affirment les chercheurs sur le site officiel de l’université. Les deux pieds centraux lui permettent également de saisir et de retenir des objets : dans le cas des courses de ski leur but serait de retenir les bâtons de ski.

« Le robot a terminé des tâches telles que la course, le virage, la planification d’itinéraire, la déviation d’obstacles et l’interaction homme-robot grâce à la détection intelligente et au contrôle du freinage », ont rapporté les chercheurs, dont l’ingénieur en mécanique Gao Feng. . À l’avenir, l’équipe pense que le robot pourra participer à des courses de ski robotisées, mais aussi patrouiller dans les montagnes et soutenir les sauvetages dans la neige. Une étape supplémentaire pour la robotique dans le domaine du sauvetage, un secteur qui comprend des projets tels que iCub, un robot de style Iron-Man développé par l’Institut italien de technologie de Gênes.

Aussi noble que soit le but des sauvetages en cas de catastrophe naturelle, le robot de l’Université Jiao Tong de Shanghai a pour objectif principal la compétition dans les courses de ski robotisées. Une expérience qui s’inscrit dans le climat des Jeux olympiques d’hiver de Pékin, qui débuteront le 4 février : le projet s’inscrit en effet dans le cadre du programme national « Jeux olympiques d’hiver avec science et technologie ».

« Après les Jeux olympiques d’hiver, en combinant des technologies telles que la 5G et le sans fil, ce robot peut être utilisé dans des jeux de sports mécaniques via une télécommande », expliquent les chercheurs. « Cela peut lancer un nouveau modèle de voiture de sport électronique et former une tendance de divertissement caractérisée par la technologie pour les jeunes amateurs de ski. » Un robot qui se tourne donc vers l’avenir du divertissement et le concept de symbiose homme-ordinateur.